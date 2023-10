Tin tức 24h qua: ​​​​​​​Bộ VH-TT&DL phủ nhận thông tin đưa Ngọc Trinh vào danh sách "đen"

Bộ VH-TT&DL phủ nhận thông tin đưa Ngọc Trinh vào danh sách "đen"

Ngày 23/10, trả lời về thông tin sẽ xin ý kiến cấp trên để xem xét có đưa Ngọc Trinh vào danh sách "đen" hay không, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Nguyễn Danh Hoàng Việt lên tiếng phủ nhận.

Theo ông Việt, thông tin trên là không đúng, không chính xác.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Ngọc Trinh là Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 22/10, một số cơ quan báo chí có đăng tải nội dung cho biết: “Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH-TT&DL cho biết sẽ xin ý kiến cấp trên để xem xét có đưa Ngọc Trinh vào danh sách "đen" hay không”.

Danh sách ‘đen’ (Blacklist) và danh sách trắng (Whitelist) là sáng kiến của Bộ TT&TT, được triển khai vào đầu năm 2023, phối hợp với doanh nghiệp, đại lý quảng cáo và các nhãn hàng lớn trong nước.

Công an làm việc với nghệ sĩ Quốc Cơ về clip chồng đầu đi xe máy

Ngày 23/10, Công an TP Thủ Đức phối hợp Công an TPHCM làm việc với nghệ sĩ Giang Quốc Cơ (39 tuổi) về clip chồng đầu lên nhau khi đi xe máy.

Qua làm việc, nghệ sĩ Quốc Cơ cho biết, anh cùng em trai là nghệ sĩ Giang Quốc Nghiệp (34 tuổi) thực hiện quay clip quảng cáo cho một hãng xe máy điện tại khu vực không phải đường giao thông đang sử dụng và khu vực này được rào chắn cẩn thận. Quá trình quay clip có trang bị thiết bị bảo hộ, buộc dây an toàn, xe cấp cứu và với sự hỗ trợ, giám sát kỹ càng của êkip đoàn làm phim. Nghệ sĩ Quốc Cơ cũng cho biết, có hợp đồng quảng cáo và giấy tờ đầy đủ.

Hai nghệ sĩ thực hiện động tác chồng đầu lên nhau có sự hỗ trợ, giám sát của nhiều người. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó vào ngày 22/10, nghệ sĩ Giang Quốc Nghiệp cũng đã làm việc với cơ quan chức năng về clip chồng đầu lên nhau khi đi xe máy, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tại buổi làm việc này, nghệ sĩ Quốc Nghiệp cũng cho biết, anh cùng với anh trai biểu diễn xiếc trên xe máy theo hợp đồng với các đơn vị đối tác. Quốc Nghiệp khẳng định đây không phải là clip mượn sự việc của người mẫu Ngọc Trinh gần đây để thu hút tương tác.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh và Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diễn ra trong bối cảnh, hành vi và bản chất có sự khác nhau.

Vẫn còn 3/8 con cá sấu sổng chuồng chưa được tìm thấy ở Kiên Giang

Liên quan vụ 8 con cá sấu sổng chuồng, sáng 23/10, ông Lê Quang Nghĩa – Giám đốc Công viên văn hoá An Hoà (phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cho biết, mới đây, đơn vị đã bắt thêm 1 con cá sấu và đang tích cực tìm kiếm 3 con còn lại.

Ông Nghĩa cho biết thêm, ngoài việc truy bắt 3 con cá sấu sổng chuồng, đơn vị cũng đã gia cố lại hồ nuôi cho chắc chắc. Sau khi bắt 3 con cá sấu còn lại sẽ đưa ra phương án di dời đàn cá sấu đến nơi an toàn hoặc đề xuất thanh lý cả đàn cho hộ chăn nuôi cá sấu.

Đề xuất phương án di dời hoặc thanh lý lại đàn cá sấu.

Trước đó, Công viên văn hoá An Hòa nuôi 44 con cá sấu hơn 10 năm qua để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, sau đợt dịch COVID- 19, do không có nguồn thu nên công viên đóng cửa hồ nuôi cá sấu không khai thác. Do chuồng trại xuống cấp không được tu bổ, sửa chữa nên có 8 con cá sấu sổng chuồng thoát ra bên ngoài. Đến nay, có 5 con cá sấu sổng chuồng đã được bắt lại, 3 con còn lại đang được lực lượng chức năng tích cự tìm kiếm.

Xét xử vắng mặt cựu Chủ tịch AIC trong vụ án đấu thầu ở Quảng Ninh

Sáng 23/10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan.

Vụ án này có 16 bị cáo bị truy tố, trong đó có 14 bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 2 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dù vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhưng vụ án vẫn được đưa ra xét xử.

Tại phiên tòa hôm nay có 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, 12 bị cáo có mặt và 4 bị cáo vắng mặt (trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch AIC hiện đang bỏ trốn). Dù vắng mặt 4 bị cáo nhưng HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở để xét xử vắng mặt nên phiên tòa vẫn được diễn ra.

Theo cáo trạng, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn và chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới móc ngoặc với các cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư), Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cho các ‘quân xanh’, ‘quân đỏ’ đấu thầu để trúng 6 dự án.

Với 6 gói thầu sai phạm, bà Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]