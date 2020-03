Tin tức 24h qua: Bệnh nhân số 61 tiếp xúc gần với nhiều người, từng dự đám cưới

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 21:00 PM (GMT+7)

Thêm 5 ca mắc Covid-19, 3 người ở TP.HCM; Bệnh nhân số 61 tiếp xúc gần với nhiều người, từng dự đám cưới; Thấy CSGT, tài xế Mercedes tăng tốc đâm vào cột điện… là những tin nóng 24h qua.

Thêm 5 ca mắc Covid-19, 3 người ở TP.HCM

Tối 17/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3 ca ở TP.HCM.

Lực lượng chức năng cách ly, phong tỏa một khu vực có ca nghi nhiễm Covid-19 ở quận 8, TP HCM - Ảnh: Phạm Dũng

Ca bệnh số 62 (BN62): Bệnh nhân nam, 18 tuổi, địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam ngày 16/03/2020, hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Ca bệnh số 63 (BN63): Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ ở C2 Chung cư Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/03/2020 trên chuyến bay TG564.

Ca bệnh số 64 (BN64): Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại phường 2, quận 8, TP.HCM, có tiền sử mắc viêm gan siêu vi B. Bệnh nhân đi từ Thuỵ sĩ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12/3/2020 trên chuyến bay EK392 từ Thuỵ Sĩ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Ca bệnh số 65 (BN65): Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM, làm việc tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam tại số 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, bệnh nhân có tiền sử khoẻ mạnh. Bệnh nhân có tiếp xúc và làm việc cùng ca số 45,48 vào các ngày 7/3 và 10/3.

Ca bệnh số 66 (BN66): Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, trú tại Chung cư Park View, số 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM. Ngày 14/3 bệnh nhân đi từ Mỹ (Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay BR 395, số ghế 6G (của hãng hàng không Eva Air).Như vậy, tính đến 19h30 ngày 17/3, tại Việt Nam đã ghi nhận 66 trường hợp nhiễm bệnh.

Thấy CSGT, tài xế Mercedes tăng tốc đâm vào cột điện

Chiếc xe Mercedes tự tông vào cột điện

Chiều 17/3, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP.Móng Cái điều tra, làm rõ vụ việc một xe ô tô tự gây tai nạn.

Theo vị lãnh đạo này, chiều cùng ngày, tổ công tác thuộc phòng CSGT đang tuần tra trên địa bàn phường Ka Long, TP.Móng Cái thì phát hiện một chiếc xe ô tô Mercedes lưu thông trên đường.

Lúc này, thấy chiếc xe của lực lượng CSGT, tài xế điều khiển xe Mercedes bất ngờ tăng tốc chuyển hướng, lao thẳng vào cột điện ven đường. Tại thời điểm gây tai nạn, trên xe có 3 người gồm 2 nữ, 1 nam. May mắn không có ai bị thương.

Phát hiện sự việc, tổ công tác đã dừng xe để bảo vệ hiện trường, phân luồng cho các phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực này.

Bệnh nhân số 61 tiếp xúc gần với nhiều người, từng dự đám cưới

Một khu dân cư ở xã Phước Nam. Ảnh: NT

Ngày 17/3, UBND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo nhanh trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 của Ninh Thuận. Đây là bệnh nhân thứ 61 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.

Qua xác minh bước đầu xác định:

Ngày 4/3 bệnh nhân đi cùng bốn người từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Ngày 5-3 đi lễ ở Thánh đường 101, tiếp xúc gần với sáu người.

Từ ngày 6 đến 8/3 ở nhà với vợ, con.

Ngày 9/3 đến khám tại Trạm Y tế Phước Nam.

Ngày 10/3, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế Ninh Phước.

Ngày 11/3, đi đám cưới ở thôn Văn Lâm 3, tiếp xúc gần với chín người.

Ngày 13/3 đi lễ ở Thánh đường 101, tiếp xúc gần với sáu người.

Ngày 14/3 ở nhà với vợ, con và đến ngày 15/3, có triệu chứng sốt, ho đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Phước Nam (huyện Thuận Nam, nơi bệnh nhân sinh sống), tính đến tối 16/3, bệnh nhân số 61 đã tiếp xúc gần F1 với 62 người, 75 người tiếp xúc F2.

4 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19

Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn cho 2 bệnh nhân nặng nhiễm Covid-19 sáng 17/3. (Ảnh: Lê Hảo)

Trưa 17/3, Bộ Y tế cho biết, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 61 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn.

45 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế có 27 bệnh nhân người Việt Nam, 18 bệnh nhân là người nước ngoài. Đa số bệnh nhân có tình trạng sức khoẻ ổn định, chức năng sống được kiểm soát.

Hiện bệnh nhân 18 (đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình) đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính (vào tối 14/3), các dấu hiệu sinh tồn ổn định, không sốt, không ho, ăn uống bình thường.

Kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng là 1 lần âm tính, dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm thêm vào hôm nay (17/3).

Một bệnh nhân khác cũng có kết quả âm tính lần 1 là nữ bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trong số 45 bệnh nhân này có 2 bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền phải thở máy và điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Trưng cầu giám định để điều tra vụ cháy 3 người tử vong ở Hưng Yên

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong

Ngày 17/3, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an giám định để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 người trong một gia đình tử vong ở Hưng Yên vào đêm 15/3.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trước đó, đêm 15/3, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (Khoái Châu, Hưng Yên) đã xảy ra vụ cháy nhà tại gia đình ông Vương Gia Mười (SN 1963). Do vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm, trong nhà lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên đã dẫn đến hậu quả thương tâm.

3 người tử vong là ông Mười, bà Đào Thị Chiến (SN 1965, vợ ông Mười) và Vương Gia Cao Thắng (học sinh lớp 6, con ông Mười). Ngoài ra, còn 1 cháu ngoại của ông Mười đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài từ 18/3

Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người người nước ngoài từ 18/3 (ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 18/3/2020.Các trường hợp được miễn thị thực hoặc có Giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một số trường hợp đặc biệt khác (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao...) khi nhập cảnh phải có Giấy xác nhận không dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

