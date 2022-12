Tin tức 24h qua: Bé 50 ngày tuổi bị mẹ đẻ bán với giá 18 triệu đồng

Bé 50 ngày tuổi bị mẹ đẻ bán với giá 18 triệu đồng

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dương (ở Hà Tĩnh), Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (ở Bình Dương) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thạch Thị Kim Nhung (ngụ phường 9, TP Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo lời khai của Dương, thông qua mạng xã hội Facebook, Dương quen với Nhung và được Nhung đặt vấn đề muốn cho một trẻ sơ sinh làm con nuôi với giá 20 triệu đồng và được Dương đồng ý.

Ngày 4/12, Tuấn (sống chung như vợ chồng với Nhung) chở Nhung và 2 con ruột của chị này đến gặp Dương. Trước đó, Nhung và Tuấn có thỏa thuận cho con với giá 20 triệu đồng. Khi gặp nhau, Nhung giao bé 50 ngày tuổi cho Dương và được Dương đưa số tiền 18 triệu đồng, còn 2 triệu Dương xin bớt.

Sau đó, Dương thuê xe chở em bé đi TP HCM với ý định bán cho người khác nhưng đến địa phận xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thì bị lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Bến Tre phối hợp bắt giữ.

Ban đầu, Dương khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng chỉ nhận con về nuôi trên cơ sở tự nguyện giữa người cho và người nhận. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét xử cựu bí thư, chủ tịch Đồng Nai nhận hối lộ

Sáng 21/12, TAND thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), bị cáo Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) cùng 34 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan.

Trong 36 bị cáo, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) và 7 người khác đã bỏ trốn, nên được tòa chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Bị cáo Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái cùng bị truy tố tội Nhận hối lộ. 33 bị can khác bị xét xử về các tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành cho biết, do bị cáo mắc nhiều bệnh, đang điều trị trong trại tạm giam nên mong HĐXX lưu tâm sức khỏe của bị cáo và cho phép ông này được ngồi khi xét xử.

Còn luật sư của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cũng có ý kiến trong vụ án này HĐXX đã xác định nguyên đơn dân sự. Vậy tòa có tiếp tục xác định tư cách của bị đơn dân sự hay không? Nêu quan điểm đối với đề nghị trên, đại diện VKSND Hà Nội chấp thuận và kiến nghị HĐXX xem xét, đánh giá trong quá trình xét xử.

Sau khi thảo luận, HĐXX xét thấy trong vụ án này có một số bị cáo tuổi cao, sức khoẻ yếu không thể đứng tham gia phiên xử được nên chấp nhận những đề nghị của luật sư.

Thông tin mới vụ nữ hiệu trưởng điều giáo viên đi tiếp khách "VIP"

Sáng 21/12, tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ban hành văn bản về việc xử lý thông tin liên đến việc Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) bị tố phân công giáo viên đi tiếp nhiều đoàn khách.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan điều nhiều giáo viên đi uống rượu bia với các đoàn khách

Theo đó, sau khi xem xét nội dung báo chí phản ánh, UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Tuy Đức khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 23/12/2022 và thông tin tới báo chí.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, tháng 9/2022, 24 giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) gửi đơn tố cáo bà Đỗ Thị Oanh (hiệu trưởng).

Theo đó, bà Oanh đã điều giáo viên đi uống rượu bia tại các đơn vị như: Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên; Đồn Biên phòng 11, 12; Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ; Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu P’Răng; Công an tỉnh trong và ngoài giờ hành chính.

Đã có doanh nghiệp thưởng Tết tới gần 900 triệu đồng

Ngày 21/12, Sở Lao động- Thương binh- Xã hội tỉnh Bình Dương thông tin, đã có 1.125 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo kế hoạch thưởng Tết.

Theo đó, dự kiến mức thưởng tết Dương lịch bình quân của các doanh nghiệp là 1,1 triệu đồng, mức thưởng cao nhất là 38 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài.

Dự kiến 2 tuần tới các doanh nghiệp ở Bình Dương mới công bố đầy đủ lương thưởng Tết

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức bình quân doanh nghiệp thưởng cho người lao động hơn 6 triệu đồng, mức thấp nhất là gần 4,7 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần gỗ An Cường (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) thưởng mức cao nhất là 896 triệu đồng.

Ngoài những doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết, thì có 3 doanh nghiệp cho biết vẫn chưa có kế hoạch và 7 doanh nghiệp khẳng định không có thưởng Tết.

Thêm 2 trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động

Cục Phó Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải vừa ký quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với 2 đơn vị đăng kiểm 50-17D (Nhà Bè, TPHCM) và 50-10D (Củ Chi, TPHCM). Hai đơn vị này vi phạm quy định tại Nghị định 139 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Trung tâm đăng kiểm 50-17D bị đình chỉ hoạt động 3 tháng do có liên quan đến nhận hối lộ.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 20/3/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Được biết, quyết định này có liên quan đến hoạt động mở rộng điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đối với vụ việc xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Trung tâm đăng kiểm 50-15D (TP.Thủ Đức, TPHCM).

