Tin tức 24h qua: Bất ngờ trước thân phận thật của “Hotgirl hàng hiệu” Huyền Ngô Trang

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí

Ông Lê Mạnh Hùng vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Hiện nay Chủ tịch PVN là ông Hoàng Quốc Vượng. Ông Vượng sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2024.

Ông Lê Mạnh Hùng có nhiều năm công tác trong ngành dầu khí. Từ 1/7/2019 đến nay, ông Hùng giữ chức thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thay đổi nội dung kháng cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Bị cáo Hoàng Văn Hưng ở phiên sơ thẩm

Ngày 23/12, trước khi bước vào phiên tòa thúc phẩm để xem xét kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” ngày 25/12, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên, cựu trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an) cho biết, sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án.

Tuy nhiên, sau đó, khi luật sư vào làm việc ở giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo đã nhận thức lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Sau đó đã tự nguyện tác động gia đình, người thân, bạn bè thay Hưng khắc phục hậu quả vụ án và đã có đơn gửi Toà án cấp cao tại Hà Nội xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 54 bị cáo các mức án từ 15 tháng tù (cho hưởng án treo) đến tù chung thân, về 5 tội danh. Trong đó, Hoàng Văn Hưng bị tuyên mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, Hưng một mực phủ nhận cáo trạng, cho rằng bản thân không nhận khoản tiền đặc biệt lớn từ một bị cáo liên quan. Từ đầu đến cuối phiên tòa, bị cáo này liên tục kêu oan, nói mình không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Nguyễn Phương Hằng rút yêu cầu đòi bà Hàn Ni bồi thường 500 tỷ đồng

Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (lần 2), đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni (luật sư, nhà báo) và ông Trần Văn Sỹ (cựu chủ nhiệm Đoàn Luật sư Vĩnh Long) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bà Đặng Thị Hàn Ni trước khi bị bắt

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam) yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường số tiền thiệt hại từ 300 - 500 tỉ đồng. Do đó, VKSND TP.HCM đã yêu cầu điều tra bổ sung về nội dung này.

Ngoài ra, Viện KSND TP.HCM cũng yêu cầu giám định, xác minh một số tài khoản mạng xã hội về những clip, phát ngôn liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Sau khi điều tra bổ sung, vợ chồng bà Hằng đã rút yêu cầu bồi thường từ 300 - 500 tỷ đồng.

Công an TP.HCM đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đối với các tài khoản Facebook mà Viện kiểm sát yêu cầu để tiếp tục xác minh, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cũng kết luận không có người tiếp sức cho bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ. Quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni, bị can Trần Văn Sỹ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Bất ngờ trước thân phận thật của “Hotgirl hàng hiệu” Huyền Ngô Trang

Sáng 23/12, Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Long (SN 2000, ngụ TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 2 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng của đối tượng.

Hoàng Đức Long tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an)

Trước đó, ngày 20/12, chị H.T.B. (SN 1991) tố giác việc bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 18 triệu đồng khi đặt mua hàng hiệu qua tài khoản "Huyền Ngô Trang" trên Facebook.

Theo đó, sau khi đặt hàng, chị đã chuyển khoản cho đối tượng. Nhưng sau đó chị không thể liên hệ được với chủ tài khoản Facebook này nữa.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định Long chính là đối tượng đã thực hiện phi vụ trên.

Long khai nhận, đã thuê một tài khoản ngân hàng mang tên "Ngo Huyen Trang" cùng một tài khoản Facebook rồi đổi tên thành “Huyền Ngô Trang” cho giống tên chủ tài khoản. Mục đích là để đăng tải các bài bán hàng online về túi xách, đồng hồ hàng hiệu. Khi chị B. hỏi mua đồ, Long yêu cầu chị chuyển khoản trước và hứa sẽ chuyển đồ cho chị B. Tuy nhiên lời hứa này đã không được thực hiện.

