Tin tức 24h qua: Thực nghiệm lại hiện trường vụ sát hại người phụ nữ giao gas, phi tang trong bể nước

Thực nghiệm lại hiện trường vụ sát hại người phụ nữ giao gas, phi tang trong bể nước

Chiều 22/12, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Th. (SN 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), người phụ nữ giao gas, cách đây gần 13 năm, rồi giấu xác phi tang trong bể nước.

Thực nghiệm tại hiện trường vụ sát hại người phụ nữ giao gas, phi tang trong bể nước

Nghi phạm được xác định là Bùi Trọng Thành, là người cùng xã với nạn nhân. Thành là con riêng của ông Q. (Chủ nhà nơi phát hiện hài cốt của nạn nhân). Thành sát hại nạn nhân khi nghi phạm này mới 17 tuổi. Do bố mẹ li hôn, Thành sống cùng với bố đẻ mình.

Vào 14 giờ 30 phút ngày 22-12, công an đã dẫn giải Thành ra khu vực hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Trước đó, ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Q. vô tình phát hiện 1 bộ hài cốt trong bể nước thải của gia đình. Bể nước này bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông Q. Sau 4 ngày lấy mẫu xét nghiệm ADN bộ hài cốt, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Thu Th.

Một bị can là cựu công an trong vụ cháy quán karaoke đã tử vong

Ngày 22/12, vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết xảy ra tại phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) đã được VKS chuyển hồ sơ truy tố qua TAND tỉnh Bình Dương để xét xử.

Vụ án này có 5 người bị khởi tố. Trong đó, 4 bị can là cựu cán bộ công an, người còn lại là chủ quán karaoke An Phú.

Sau gần một ngày xảy ra cháy, lực lượng công an mới đưa hết các thi thể ra ngoài.

Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra thì bị can Nguyễn Duy Linh, cựu đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An, đã mất vào tháng 6/2023 do bệnh lý. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

4 bị can còn lại gồm: Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chuyển cơ quan công an điều tra vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Ngày 22/12, UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) báo cáo thông tin bữa ăn bán trú của học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 bị cắt xén là chính xác.

Bữa ăn của học sinh tại trường.

Cụ thể, nhà trường không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Nhiều hồ sơ nhập, xuất, công khai hiệu trưởng nhà trường chưa ký nhận. Nhiều bảng kê giao nhận, xuất hàng hóa ngày người nhận thực phẩm, hiệu trưởng chưa ký. Phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, người nhận tiền. Bảng nhập mua thực phẩm hằng ngày không khớp đúng với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng...

Quy trình mua và giao nhận thực phẩm không thực hiện đúng trình tự quy định. Số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch. Thông tin về việc người dân không nhận được tiền ăn thừa của học sinh, qua xác minh chứng từ kế toán, số tiền này còn tồn quỹ chưa chi trả.

Hiện nay, nhà trường mới chỉ mua mới sách giáo khoa lớp 4 cho học sinh, các lớp 1,2,3,5 dùng sách cũ và mua bổ sung một số sách thiếu. Như vậy, thông tin phụ huynh không nhận được tiền hỗ trợ học tập 150.000đ/1 tháng là có cơ sở.

Do một số nội dung cần xác minh liên quan nhiều người, ở các thời điểm khác nhau, có tính chất phức tạp, nên UBND huyện Bắc Hà chuyển một số nội dung theo phản ánh của cơ quan báo chí sang cơ quan Công an huyện Bắc Hà để tiếp tục điều tra, xác minh.

2 trong 4 con chuột túi được đón từ Cao Bằng về Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã chết

Trưa 22/12, ông Lã Văn Tới - Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (trực thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên) cho biết, 2 trong số 4 con chuột túi bắt được ở tỉnh Cao Bằng, được bàn giao cho trung tâm đã chết.

4 con chuột túi được đón từ Cao Bằng về Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Theo ông Tới, trong nửa đầu tháng 12, có 2 con chuột túi đã chết vì bệnh. Một con chết ngày 8/12 và một con chết ngày 12/12. Ông Tới cũng cho hay, 2 con chuột túi bị chết khi được tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, đã có biểu hiện stress nhẹ, ủ bệnh từ trước. Trong thời gian cách ly, 2 cá thể có các biểu hiện phát bệnh như: mệt mỏi, thở khò khè, có dấu hiệu bị bệnh đường hô hấp. Trung tâm đã điều trị nhưng bệnh không giảm.

Hai con chuột túi này đã được cấp đông và có hướng làm tiêu bản lưu giữ phục vụ trưng bày, nghiên cứu.

Trước đó, ngày 16/11, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận 4 cá thể chuột túi từ Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An, bắt giữ được ngoài môi trường tự nhiên, do các đối tượng buôn lậu bỏ lại.

Nữ sinh trong vụ sập trần lớp ở Nghệ An bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác

Ngày 22/12, Bệnh viện Việt Đức cho biết chiều 21/12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.M. (16 tuổi, nữ) bị đa chấn thương sau sự cố sập trần gỗ xảy ra sáng cùng ngày tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner (Nghệ An).

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân M.. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã xử lý cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ để dẫn lưu màng phổi hai bên; mổ nắn chỉnh trật cột sống, cố định cột sống và giải phóng thần kinh. Tuy nhiên, do bệnh nhân M. bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác nên khả năng phục hồi kém.

Trước đó, sáng 21/12, tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner, khi các em học sinh lớp 11A9 đang ngồi học bất ngờ trần gỗ đổ sập. Vụ tai nạn xảy ra đã khiến 10 học sinh nhập viện. Đến chiều 21/12, có 7 học sinh bị xây xát nhẹ đã được ra viện. Nữ sinh M. được chẩn đoán ban đầu gãy cột sống đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị.

