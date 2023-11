Tin tức 24h qua: Bất ngờ nhặt được túi có nhãn mác Louis Vuitton khi làm sạch bờ biển

Bất ngờ nhặt được túi có nhãn mác Louis Vuitton khi làm sạch bờ biển

Ngày 17/11, anh Lê Thành Long (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chia sẻ câu chuyện hy hữu nhặt được túi xách hàng hiệu Louis Vuitton trong khi nhặt rác, làm sạch biển Đà Nẵng.

Chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton được tìm thấy giữa bãi rác trên bờ biển Đà Nẵng

Cụ thể, sáng 16/11, sau cơn mưa lũ lớn làm cho bờ biển Đà Nẵng ngập rác, anh Long cùng nhiều người trong nhóm ra bãi biển Tân Trà (quận Ngũ Hành Sơn) chung tay hỗ trợ nhặt rác làm sạch biển.

Lúc này, anh Long thấy chiếc túi xách Louis Vuitton nằm sâu trong bãi rác, xung quanh là bèo, xác cây trôi dạt.

Chiếc túi xách Louis Vuitton màu đen, họa tiết trắng còn gắn tag nhựa chữ Louis Vuitton. Bên trong túi có một hộp nhựa màu đỏ loại thường để đựng vàng, nhưng bên trong hộp này lại không có vàng.

Mọi người nhận định, chiếc túi Louis Vuitton có thể trị giá lên đến hàng chục triệu đồng được làm quà trong lúc tỏ tình không thành nên chủ nhân vứt bỏ ngay trên bờ biển.

Nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc do ảnh hưởng từ trận động đất ở biên giới Myanmar- Trung Quốc

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu thông tin, vào khoảng 1h37 phút sáng nay 17/11 (giờ quốc tế), tức 8h37 phút (giờ Hà Nội), một trận động đất cường độ lên đến 5,4 richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar và Trung Quốc, độ sâu chấn tiêu khoảng 48km.

Trận động đất có cường độ lớn nên tại Hà Nội vào khoảng 8h40 sáng nay, nhiều người dân sinh sống trên các tòa nhà cao tầng phản ánh, đã cảm nhận rõ ràng sự rung lắc.

Người dân sinh sống trên các tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ ràng sự rung lắc

Chị Đỗ Mai Hương, sinh sống tại tòa chung cư TSQ Euroland, trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội phản ánh, sáng nay, khi chị đang ngồi làm việc tại nhà thì thấy rung rinh, cốc nước để trên bàn cũng rung theo.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, vẫn đang theo dõi trận động đất này.

Truy thăng cấp bậc hàm với chiến sĩ Trần Trung Hiếu

Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với chiến sĩ Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đồng đội tiễn biệt Đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13/11, thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi (Nghi Xuân), phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ thôn 1, ngụ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình tiếp cận đối tượng để kiểm tra, thượng uý Hiếu bất ngờ bị Trần Trọng Gia Bảo dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng.

Mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc song do vết thương quá nặng, thượng úy Trần Trung Hiếu đã hi sinh vào hồi 6 giờ 35 phút ngày 17/11.

Người phụ nữ sống sót sau 5 ngày đi lạc trong rừng

Chiều 17/11, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã biểu dương tổ công tác tham gia giải cứu thành công bà Y Kinh (45 tuổi, thôn Đăk Y Pai, xã Măng Bút, huyện Kon Plông) bị lạc trong rừng.

Trước đó, sáng 13/11, bà Y Kinh rời khỏi nhà đi vào rừng thuộc xã Măng Bút để hái lá cây lan kim tuyến rồi không thấy trở về. Thấy vậy, gia đình và những người trong thôn xóm đã tìm kiếm nhưng không thấy.

Lực lượng chức năng đã huy động 20 người, băng rừng tìm tung tích nạn nhân

Mấy ngày sau, người nhà mới lên chính quyền trình báo vụ việc. Sau khi nắm thông tin, UBND huyện Kon Plông cử lực lượng khoảng 20 người gồm công an, quân sự huyện, xã phối hợp tìm tung tích nạn nhân.

Đến trưa 17/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà Y Kinh ở cánh rừng thuộc huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, cách địa giới xã Măng Bút 10 km và đưa về gia đình.

Thời điểm tìm thấy, bà Y Kinh có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, đang ngồi co rúm, run vì lạnh, sợ. Bà Y Kinh kể trong thời gian bị lạc trong rừng, để sống sót, bà đã hái rau rừng, uống nước suối và đến tối thì trèo lên cây rừng ngủ để tránh thú rừng.

