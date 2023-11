Truy thăng cấp bậc hàm với chiến sĩ công an bị kẻ nghiện ma tuý đâm hi sinh

Ngày 17-11, Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với chiến sĩ Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đồng đội tiễn biệt Đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13-11, thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi (Nghi Xuân), phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ thôn 1, ngụ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình tiếp cận đối tượng để kiểm tra, thượng uý Hiếu bất ngờ bị Trần Trọng Gia Bảo dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng.

Mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc song do vết thương quá nặng, thượng úy Trần Trung Hiếu đã hi sinh vào hồi 6 giờ 35 phút ngày 17-11.

Được biết, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp an ninh, thượng úy Hiếu được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Đến năm 2017, thượng úy Hiếu thi đậu vào chuyên ngành điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân theo diện vừa học, vừa làm. Đến tháng 7-2018, thượng úy Hiếu được điều động về công tác tại Công an xã Xuân Hồng.

Thượng uý Hiếu đã lập gia đình, có 2 con nhỏ. Con đầu sức khỏe yếu nên thường xuyên đau ốm, con út mới 10 tháng tuổi.

