Nóng trong tuần: Giả mạo bác sĩ vào khu cách ly điều trị F0

Thuyền trưởng kể lại khoảnh khắc cano bị lật ở biển Cửa Đại, 15 người tử vong; Giả mạo bác sĩ vào khu cách ly điều trị F0... là những tin nóng nhất tuần qua.

Giả mạo bác sĩ vào khu cách ly điều trị F0

Công an TPHCM đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin liên quan vụ việc Nguyễn Quốc Khiêm (SN 1996, thường trú tỉnh Ninh Thuận) giả mạo sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM để tham gia vào nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tại Khu cách ly Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM ở quận 12.

Công an TPHCM xác định, khoảng tháng 7/2021, Khiêm tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh, mẫu Thẻ sinh viên của Trường Đại học Y Dược TPHCM để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của bản thân; sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên.

Thẻ sinh viên do Khiêm làm giả

Ngày 16/8/2021, Khiêm được điều động, phân công hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM với nhiệm vụ tiếp nhận và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân COVID-19 và những trường hợp tiếp xúc gần (F1), kiêm nhiệm công tác hậu cần…

Tháng 9/2021, ngay sau khi việc giả mạo sinh viên trường Đại học Y Dược TPHCM có dấu hiệu bị bại lộ, lấy lý do cá nhân, Khiêm đã nghỉ việc tại Khu cách ly.

Theo Công an, Nguyễn Quốc Khiêm đã từng theo học trường Cao đẳng chuyên ngành Y sĩ đa khoa niên khóa 2016 - 2018 (đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp).

Thuyền trưởng kể lại khoảnh khắc ca nô bị lật ở biển Cửa Đại, 15 người tử vong

Vào khoảng 12h30 ngày 26/2, ca nô Phương Đông đang di chuyển từ đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) vào cảng Cửa Đại. Khi đến gần cảng, ca nô bị lật khiến 39 người (3 thuyền viên, 36 hành khách) rơi xuống biển.

Theo Chủ tịch phường Cửa Đại, phương tiện gặp tai nạn nói trên mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Ông Văn Anh Tuấn – Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam cho biết, ca nô trên vẫn còn hạn đăng kiểm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích và 22 người bị thương.

Chiều 27/2, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích. Theo Đại tá Lai, hiện nay lực lượng chức năng đang làm việc với lái tàu Lê Sen để phục vụ công tác điều tra, đồng thời xét nghiệm xem lái tàu có dương tính với ma túy hay không. Đến nay vẫn chưa có kết quả xét nghiệm đối với lái tàu này.

Trong khi đó, ông Lê Sen cho biết, sau vụ tai nạn mình gần như kiệt sức. Phát hiện đợt sóng ập đến, ông Sen hạ ga chờ sóng êm để đi qua. Nhưng con sóng ập vào mạn khiến ca nô lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ chừng 10 giây, ông đã hoảng loạn, không kịp hô hoán du khách.

Clip "cò" la hét chạy nhốn nháo để chốt cọc đất cho khách hàng gây xôn xao

Một clip dài khoảng 4 phút lan truyền trên mạng xã hội có nội dung một công ty bất động sản dựng rạp để cho nhân viên chốt cọc đất nền tại một khu đất trống thuộc xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

Trong clip, khung cảnh nhốn nháo, la hét, giành giật của các cò đất dẫn khách hàng, chốt cọc kiểu như chơi “lô tô” trúng thưởng. Một nữ MC với chiếc loa cỡ lớn đứng giữa bãi đất trống liên tục thông báo chúc mừng khách hàng chốt cọc thành công. Các cò đất thì chạy lăng xăng, la hét thông báo là đã chốt cọc thành công.

"Cò" la hét chạy nhốn nháo để chốt cọc cho khách hàng. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 22/2, đại diện lãnh đạo UBND xã Lộc Khánh cho biết đã lập biên bản về hành vi tụ tập đông người của một nhóm người của công ty bất động sản tại Bình Dương. Lãnh đạo xã khẳng định, trên địa bàn chưa có bất cứ một dự án nào được cấp phép.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Khương, Giám đốc Công ty Địa ốc Nam Khương (Bình Dương) khẳng định là doanh nghiệp thực hiện bán đất nói trên, đồng thời cho biết nhân viên công ty không diễn kịch mà bán đất thật.

Chuyển vụ án “Tịnh thất Bồng Lai” lên Công an tỉnh Long An

Ngày 24/2, liên quan vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, Viện KSND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố, đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Cảnh sát khám xét nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai

Ngoài ra, Viện KSND huyện Đức Hòa cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Việc Viện KSND huyện Đức Hòa quyết định nêu trên xuất phát từ đề xuất của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa.

F1 tiêm 2 mũi vắc-xin COVID-19 chỉ cách ly 5 ngày, xét nghiệm 1 lần

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.313.653 ca, trong đó có 2.409.095 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 67.986 ca/ngày.

Chiều 21/2, Bộ Y tế có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với F0 và các trường hợp tiếp xúc gần (F1). Với những F1 tiêm 2 mũi vắc-xin COVID-19 chỉ cách ly 5 ngày, xét nghiệm 1 lần.

Theo Bộ Y tế, hiện đang có tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý. UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về tăng cường kiểm tra, xử lý tăng giá thiết bị y tế, thuốc hỗ trợ, điều trị COVID-19 trên địa bàn.

Tại Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bỏ quy định, công dân trên địa bàn tỉnh là người trên 18 tuổi nếu chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm 1 liều không được phép ra khỏi nhà ở/nơi cư trú (trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe hoặc đi tiêm vắc-xin).

