Tin tức 24h qua: Bắt được cá mú “lớn chưa từng có” ở Nghệ An

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Ông Đỗ Thắng Hải (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 21/12, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội “Nhận hối lộ”.

Trong vụ án này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”;

Lê Đức Thọ (Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”;

Lê Duy Minh (Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) về tội “Nhận hối lộ”.

Trần lớp học đổ sập, đè trúng nhiều học sinh

7h20 sáng 21/12, khi các em học sinh lớp 11A9, Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An) đang ngồi học thì bất ngờ trần gỗ đổ sập khiến một số học sinh bị thương được nhà trường đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Trưa cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện 115 tỉnh Nghệ An cho biết bệnh viện tiếp nhận nhiều học sinh bị thương, trong đó nặng nhất là 1 em bị chấn thương sọ não và cột sống.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Trường Sơn, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết có 8 học sinh được đưa đến bệnh viện sau khi sự việc xảy ra, trong đó 6 học sinh bị thương nhẹ, đã được các bác sĩ cho xuất viện sau khi thăm khám; 1 học sinh bị thương ở chân đang điều trị; 1 em bị thương nặng được gia đình chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Được biết, trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được thành lập năm 1994 theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An. Năm học 2023-2024, Trường PT Hermann Gmeiner Vinh có 44 lớp với 1.962 học sinh, thuộc 3 cấp học.

Đề nghị mức án trong vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong

Hôm nay (21/12), TAND TP.HCM mở phiên xét xử vụ cháy chung cư Carina.

HĐXX đã triệu tập gần 800 người (bao gồm bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, tại phần làm thủ tục, chỉ có 8 người có mặt. HĐXX cho biết các quyết đưa vụ án ra xét xử đã được niêm yết thông báo tại chung cư Carina.

Hai bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina tại phiên tòa sáng nay 21/12. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 15 ngày 23/3/2018, xuất phát từ sự cố dây dẫn điện của xe máy trong hầm giữ xe lô A - chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) gây cháy xe, lửa bùng cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn khiến 13 người chết, 72 người bị thương và 492 xe máy, 81 ô tô, 5 xe đạp bị hư hỏng, tổng thiệt hại là 126,17 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Công ty Hùng Thanh đã bồi thường hơn 108 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) 8-9 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban quản lý chung cư Carina, đại diện Công ty Sejco) 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy; Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Học sinh lớp 8 chạy xe máy tông trúng cô giáo, cô trò cùng chấn thương sọ não

Ngày 21/12, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và người đi bộ khiến cả 2 bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, tối 20/12, em Phan Vũ Gia H. (học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Phú, TP Gia Nghĩa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng.

Khi đến đoạn đường qua phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa), xe máy do em H. điều khiển tông trúng cô Nguyễn Thị N. (SN 1973, giáo viên Trường THCS Trần Phú) đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến cả em H. và cô N. bị chấn thương sọ não. Hiện em H. đang được điều trị tại bệnh viện, còn cô N. được bệnh viện trả về nhà.

Bắt được cá mú “lớn chưa từng có” ở Nghệ An

Ngày 21/12, ông Hồ Ngọc Chung, Phó chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, một ngư dân địa phương bắt được một con cá mú khổng lồ nặng gần 70 kg.

Con cá mú nặng gần 70kg được đưa vào bờ. Ảnh: Thanh Thủy

Người bắt được con cá mú “khủng” là ông Hồ Viết Kỳ (trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương). Cách đây vài ngày, tàu cá ông Kỳ đang thả lưới đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi thì phát hiện con cá mú lớn mắc vào lưới.

Ngư dân trên tàu phải dồn sức kéo được con cá lên. Khi đưa lên cân, ai nấy đều người bất ngờ khi con cá mú nặng đến gần 70 kg.

Theo những ngư dân địa phương, thi thoảng người dân có đánh bắt được cá mú từ 30-40 kg. Tuy nhiên, con cá nặng gần 70kg là con lớn nhất từ trước đến nay. Hiện con cá đã được bán cho thương lái với giá 14 triệu đồng.

