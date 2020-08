Tin tức 24h qua: Bà nội khai động cơ đầu độc cháu ở Thái Bình

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 20:01 PM (GMT+7)

Bà nội khai động cơ đầu độc cháu ở Thái Bình; Hà Nội ghi nhận 1 ca nghi mắc COVID-19 ở Bắc Từ Liêm; TPHCM xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bà nội khai động cơ đầu độc cháu ở Thái Bình

Ngày 13/7, bé trai chưa tròn 1 tuổi là cháu nội của bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, hiện là Phó trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được đưa vào Bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ làm các mẫu xét nghiệm, phát hiện bệnh nhi bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột nên đã báo cho công an quận Đống Đa, Hà Nội.

Bà nội khai động cơ tiêm thuốc chuột là giải thoát cho cháu bé.

Tiếp nhận thông tin từ Công an Hà Nội, chiều 4/8, Công an TP.Thái Bình triệu tập bà Chử Thị Mỹ Lệ để lấy lời khai về việc bà nội đầu độc cháu bằng sữa pha thuốc chuột. Bà Lệ khai nhận, do không cầm được nước mắt khi chứng kiến cháu nội mới sinh ra đã phải chịu cảnh đau đớn do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo (bại não và hở hàm ếch) nên ngày 13/7, đã hai lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu uống với hy vọng giải thoát cho cháu.

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, Phó Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT đột tử

Ngày 5/8, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Việt Hùng nhận nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT từ tháng 7/2019

Trong quá trình làm việc cùng đoàn công tác, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT, có biểu hiện mệt và ngay lập tức đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Kạn nhưng không qua khỏi. Ông Nguyễn Việt Hùng đã qua đời vào chiều 5/8.

Ông Nguyễn Việt Hùng nguyên là Phó tổng thư ký tòa soạn kiêm Trưởng ban Khoa giáo báo Tiền phong.

Quyết định bổ nhiệm Phó chánh văn phòng Bộ GD-ĐT được Bộ GD-ĐT trao cho ông Nguyễn Việt Hùng vào ngày 18/7/2019. Trên cương vị mới, ông Hùng được phân công phụ trách lĩnh vực truyền thông của Bộ GD-ĐT.

Ông Hùng được Bộ GD-ĐT đánh giá là người được đào tạo bài bản, có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động báo chí, được kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp trong công việc tại Bộ GD-ĐT.

Một gia đình "tá hỏa" khi nhận hóa đơn tiền nước 22 triệu đồng/tháng

Ngày 5/8, chị Nguyễn Thị Thanh Vân, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết hóa đơn tiền nước tháng 7 của gia đình chị tăng gấp 20 lần. Theo chị Vân, lâu nay gia đình chị dùng nhiều nhất cũng chỉ khoảng một triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, hóa đơn tiền nước tháng 7 của gia đình chị bất ngờ tăng vọt lên tới 22 triệu đồng.

Hóa đơn tiền nước tháng 7 hơn 22 triệu đồng của gia đình chị Vân. Ảnh: ĐT.

Công ty Cấp nước Thủ Đức cũng cho biết hàng tháng khối lượng nước tiêu thụ của hộ gia đình chị Vân chỉ khoảng 100 m3, tuy nhiên tháng 7 chỉ số tiêu thụ tăng lên hơn 1000 m3. Như vậy, khối lượng nước tiêu thụ tháng 7 tăng cao bất thường.

Theo Công ty Cấp nước Thủ Đức nhận định, nguyên nhân khối lượng nước tăng dẫn tới số tiền tăng cao có thể là do bể đường ống nước, do đó, khách hàng cần kiểm tra lại đường ống. Trường hợp đường ống nước bị bể thì khách hàng có thể làm đơn xin hỗ trợ rủi ro. Công ty Cấp nước Thủ Đức sẽ xem xét để hỗ trợ một phần hóa đơn tiền nước cho khách hàng.

Bị bánh container cán qua người, một phụ nữ tử vong

Khoảng 16h30 phút, chiều 4/8, chị H.T.K.T. (SN 1999, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) đang cùng bạn di chuyển xe máy trên đường, khi gần đến ngã tư chợ hoa Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội), bất ngờ bị xe container kéo rơ mooc BKS 15R – 080.47 chạy cùng chiều va chạm, bánh xe container cán qua người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm trên khiến chị T. tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe container đã tăng ga bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân nằm ở đường.

Camera hành trình của ô tô đi phía sau có ghi lại được, khi đèn báo hiệu chuyển sang xanh, chiếc container bị một chiếc xe tải chắn phía trước, tài xế đánh lái sang bên phải để vượt lên nên đã va chạm với xe máy dẫn đến tai nạn chết người.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tìm thấy thông tin dữ liệu của tài xế gây tai nạn. Đêm 4/8, Công an huyện Mê Linh đã đến nhà tài xế container ở An Dương, Hải Phòng để đưa xe và người này về trụ sở làm việc.

Hà Nội ghi nhận 1 ca nghi mắc COVID-19 ở Bắc Từ Liêm

Chiều 5/8, Bộ Y tế thông tin về 41 ca mắc COVID-19 mới tại 4 tỉnh/thành, tất cả đều liên quan đến Đà Nẵng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã có tổng cộng 713 ca mắc COVID-19, trong đó 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay đã có 11 địa phương ghi nhận ca mắc Covid-19 có liên quan tới Đà Nẵng gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, TP HCM, Hà Nội, Quảng Ngãi, Thái Bình, Đắk Lắk, Hà Nam, Đồng Nai, Lạng Sơn, Bắc Giang.

Việt Nam đứng thứ 158/215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á.

Cũng trong chiều 5/8, tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, ông Trương Quang Việt - Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết, Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc COVID-19, là B.D.Tr (42 tuổi, trú tại số 5/4 Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nhân viên điều hành xe bus thuộc Xí nghiệp Bus 10/10.

Trường hợp này có đi du lịch với gia đình từ 14-17/7.

Quận Bắc Từ Liêm đã phun thuốc khử khuẩn, điều tra các trường hợp tiếp xúc, qua đó ban đầu xác định 18 người F1 (tiếp xúc ca bệnh), 52 người F2 (tiếp xúc với F1), con số sẽ tiếp tục tăng thêm. Những trường hợp tiếp xúc đã được đưa đi cách ly tại trường Cao Đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội.

