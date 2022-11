Tin tức 24h qua: 6 nam, 2 nữ uống rượu, thoát y trong quán karaoke

6 nam, 2 nữ uống rượu, thoát y trong quán karaoke

Sáng 25/11, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau quá trình điều tra, xác minh thông tin về video "múa thoát y trong quán karaoke", lực lượng chức năng địa phương xác định sự việc xảy ra tại quán karaoke G.L.Y… có địa chỉ tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, ngày 16/11, nhóm thanh niên gồm 6 nam, 2 nữ đều cư trú tại thành phố Lạng Sơn rủ nhau đi ăn trưa. Sau khi uống rượu, nhóm này đến đến quán G.L.Y… thuê phòng hát và tiếp tục uống rượu, bia.

Trong quá trình đó, do sử dụng chất kích thích quá nhiều, các đối tượng đã cởi bỏ quần áo và cùng nhau nhảy múa trong tình trạng bị kích động.

Các hình ảnh phát tán trên mạng ghi lại cảnh nhóm thanh niên nam nữ uống rượu bia và cởi bỏ quần áo khi hát karaoke (ảnh cắt từ Clip)

Một trong số đối tượng tham gia đã dùng điện thoại di động quay lại cuộc trụy lạc, phản cảm đó. Sau khi giải tán khỏi quán hát, đối tượng quay video đã gửi clip, ảnh cho các thành viên còn lại trong nhóm và bị phát tán trên cộng đồng mạng.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Công an tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, thu hồi Giấy chứng nhận về an ninh trật tự đối với quán G.L.Y…; đồng thời triệu tập các trường hợp có liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạo hành con riêng của người tình tới chết, Nguyễn Võ Quỳnh Trang lãnh án tử

Chiều nay (25/11), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong gây chấn động dư luận cả nước, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang tử hình về tội giết người, ba năm tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù tội hành hạ người khác, 5 năm tù đối với tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: N.NHI

HĐXX nhận định, pháp luật quy định không ai có quyền đánh đập người khác, nhất là đối với trẻ em. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang chỉ vì lý do không được gia đình Thái đồng ý cho kết hôn, không được Thái cho sinh con mà đã hành hạ bé A suốt thời gian dài. Hành vi của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang là đê hèn, tàn nhẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và phải áp dụng hình phạt nặng nhất đối với bị cáo.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch huyện Mai Châu

Ngày 25/11, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Đồng thời, công an cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về tội danh nêu trên.

Những người này gồm: Hà Công Thẻ (61 tuổi, cựu chủ tịch UBND huyện Mai Châu), Hà Công Pình (64 tuổi, cựu trưởng phòng TN&MT huyện Mai Châu), Khà Văn Thảnh (47 tuổi, trưởng phòng TN&MT huyện Mai Châu) và Trần Ngọc Sơn (58 tuổi, chuyên viên Phòng TN&MT huyện Mai Châu).

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Phòng TN&MT UBND huyện Mai Châu đã tham mưu cho ông Hà Công Thẻ, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu ký, ban hành quyết định thu hồi 1.543.060m2 đất nông nghiệp tại xã Xăm Khoè, huyện Mai Châu không thuộc các trường hợp thu hồi đất.

Ông Thẻ còn ký, ban hành quyết định cho thuê 2.385.000 m2 đất (gồm cả 831.705 m2 đất rừng phòng hộ) để thực hiện dự án “Trồng rừng gắn với phát triển kinh tế đa dạng và du lịch nông nghiệp bền vững”.

Hành vi trên vi phạm quy định về điều kiện, đối tượng, thẩm quyền cho thuê đất rừng thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng theo quy định tại khoản 1 Điều 58, khoản 2 Điều 59, khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2013.

Vừa bị tạm đình chỉ, Sở Nội vụ TP Hà Nội được hoạt động trở lại

Ngày 23/11, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã ký quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ Hà Nội (địa chỉ tại số 18, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trong thời gian 1 tháng.

Thời gian tạm đình chỉ kéo dài từ 8 giờ ngày 24/11 đến 8 giờ ngày 24/12. Quyết định có hiệu lực từ 8 giờ ngày 24/11/2022.

Trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội vẫn hoạt động bình thường trong sáng 25-11

Công an quận Hoàn Kiếm yêu cầu Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nội dung tạm đình chỉ và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đồng thời, Sở Nội vụ bị tạm đình chỉ hoạt động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định của Công an quận Hoàn Kiếm theo quy định của pháp luật.

Một lãnh đạo văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội cho biết lý do Công an quận Hoàn Kiếm tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ là để yêu cầu khắc phục một số hạng mục về phòng cháy chữa cháy tại trụ sở của Sở.

Ngày 25/11, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, phúc tra việc khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với trụ sở làm việc của Sở Nội vụ, địa chỉ 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm).

Qua kiểm tra nhận thấy trụ sở cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội đã khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH theo nội dung nêu tại văn bản ban hành ngày 23/11/2022 nên được hoạt động trở lại.

3 cán bộ chủ chốt của Công an TPHCM được thăng cấp bậc hàm

Ngày 24/11, Công an TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm 3 cán bộ lãnh đạo cấp Phòng.

Lãnh đạo Công an TPHCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ. Ảnh: Nguyễn Trang/Công an TPHCM

Cụ thể, Công an TPHCM đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với Thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Công an quận Tân Bình và Thượng tá Trần Hồng Minh - Trưởng Công an Quận 3.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng thăng hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với Trung tá Đinh Trần Ngọc Tiên - Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an Quận 12.

Đồng thời, Giám đốc Công an TPHCM cũng có quyết định điều động công tác đối với Trung tá Nguyễn Văn Đạt - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Củ Chi đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận Tân Phú.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-6-nam-2-nu-uong-ruou-thoat-y-trong-quan-karaoke-a5825...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-6-nam-2-nu-uong-ruou-thoat-y-trong-quan-karaoke-a582519.html