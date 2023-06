Câu được cá trắm nặng 41kg, cần thủ quyết không bán

Ngày 16/6, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa có người câu được con cá trắm đen nặng 41kg ở đập Khe Là.

Con cá trắm đen nặng 41kg được nhóm thợ câu của anh Hoà câu được

Theo ông Dũng, người câu được con cá to này là nhóm thợ câu của anh Lê Khánh Hòa (29 tuổi, ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An). Trước đây cũng có người câu được con cá khoảng hơn 20kg nhưng con 41kg này là con cá to nhất từ trước tới nay ở đập này.

Chủ tịch xã Phú Sơn cho hay, đập Khe Là rộng 54ha, điểm sâu nhất hơn 20m, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha lúa. Khu vực này đang được một hộ dân thầu để nuôi cá lồng và mở dịch vụ câu cá.

Chia sẻ với PV, anh Lê Khánh Hòa cho biết nhóm thợ câu của anh câu được con cá trắm đen “khủng” này vào tối 15/6. Con cá trắm đen này nặng 41kg, là dòng cá tự nhiên lớn nhất ở Việt Nam mà nhóm anh câu được từ trước đến nay.

“Mất khoảng 8 ngày cắm cần câu tại đập này, nhóm tôi cũng câu được con cá trắm đen to. Khi biết tin câu được cá to, chúng tôi rất bất ngờ, tim đập, chân run. Con cá này lớn, phải 4 người hợp sức mới đưa được lên bờ”, anh Hoà nói.

Theo anh Hòa, đây là thành quả của cả nhóm sau mấy năm miệt mài, kiên trì câu ở đập Khe Là.

Khi biết tin nhóm anh câu được cá trắm đen to, nhiều người tìm đến hỏi mua nhưng anh Hòa không bán.

“Con cá này sẽ được để lại cấp đông và bảo tồn chứ chúng tôi không bán. Trước giờ nhóm tôi đi câu là để thỏa mãn đam mê chứ không bán cá”, anh Hoà nói.

