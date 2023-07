Tin tức 24h: Hà Nội định hướng phát triển 2 thành phố mới

Hà Nội định hướng phát triển 2 thành phố mới

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP thông qua chủ trương định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045.

Theo Tờ trình này, TP đã bước đầu định hình hướng phát triển 2 TP mới của Hà Nội ở phía Bắc sông Hồng (khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (đô thị Hòa Lạc và đô thị Xuân Mai).

TP phía Tây sẽ là TP khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo với hướng hiện đại, sinh thái, cao - thấp tầng.

Với TP phía Tây, UBND TP Hà Nội cho biết, phạm vi nghiên cứu bao gồm đô thị Hòa Lạc và đô thị Xuân Mai, nghiên cứu phát triển mở rộng ra đến sông Tích, sông Bùi. Đây là TP khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo với hướng hiện đại, sinh thái, cao - thấp tầng.

Với TP phía Bắc, Hà Nội định hướng chức năng đô thị dịch vụ, hội nhập quốc tế gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hành lang kinh tế quốc gia gắn với trục động lực phát triển Nhật Tân – Nội Bài; tính chất, chức năng chính là đô thị thông minh. Đáng chú ý, một số khu vực ở TP phía Bắc sông Hồng được phép phát triển cao tầng, hiện đại, xanh, kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Cổ Loa, sông Thiếp…

Thông tin mới vụ tai nạn thương tâm giữa thiếu niên đi xe phân khối lớn và thai phụ

Sáng 3/7, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh nhân Phạm Nguyên C. (SN 2007, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến thai phụ và thiếu niên tử vong

Theo vị này, chiều 2/7, bệnh nhân C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị tai nạn giao thông. Sau nhiều giờ hồi sức tích cực, đến 2 giờ 45 phút sáng nay (3/7) bệnh nhân C. đã tử vong.

Được biết, Phạm Nguyên C. điều khiển mô tô phân khối lớn do bố đứng tên- ông Phạm Văn L. (ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột). Ông L. đang là giám đốc một sở ở Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 2/7, nam thiếu niên Phạm Nguyên C. điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang BKS: 47A - 007… lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Khi xe mô tô chạy đến đoạn qua phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột) thì tông vào xe máy mang BKS: 47B3 - 072… do chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Chị H. đang mang thai tháng thứ 5.

Tai nạn xe khách, 8 người thương vong

Ngày 3/7, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, xác nhận vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm làm hai người chết, sáu người bị thương.

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm làm hai người tử vong. Ảnh: THU HUYỀN

Vụ tai nạn xảy sáng sớm cùng ngày, xe khách biển số TP.HCM lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng nam - bắc đã tông vào đuôi xe tải chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh làm đầu xe khách hư hỏng nặng. Hai người trên xe khách tử vong, sáu người khác bị thương nhẹ.

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã huy động lực lượng khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời phân luồng giao thông tạm thời.

Siêu trăng Sấm Sét xuất hiện vào tối nay

Theo Hội Thiên văn Hà Nội, tối nay (3/7) diễn ra siêu trăng đầu tiên của năm 2023. Siêu trăng đạt cực đại vào khoảng 18h40 theo giờ Việt Nam. Đây là thời điểm lý tưởng để quan sát siêu trăng, do Mặt Trời đã lặn.

Siêu trăng tối nay là siêu trăng đầu tiên trong tổng số 3 siêu trăng năm 2023. Lần siêu trăng thứ hai sẽ xảy ra vào tối ngày 2/8. Lần thứ 3 sẽ xảy ra vào ngày 31/8, đây cũng là lần siêu trăng lớn nhất của năm nay.

Siêu Trăng được các nhiếp ảnh gia ghi nhận. Ảnh: EPA

Ở lần đầu tiên này, Mặt Trăng nằm ở vị trí xung đối với Mặt Trời nên toàn bộ bề mặt của Mặt Trăng được chiếu sáng. Đồng thời, Mặt Trăng ở sát vị trí gần nhất với Trái Đất nên trông có vẻ to hơn và sáng hơn bình thường một chút.

Trăng tròn tháng 7 còn được các bộ tộc Mỹ bản địa gọi là Trăng Hươu bởi thời gian này, những cặp sừng của các chú hươu sẽ bắt đầu mọc. Mùa trăng này cũng được biết đến với tên Trăng Sấm Sét hoặc Trăng Rơm.

Hội Thiên văn Hà Nội cho biết thêm, ngoài siêu trăng, trong tháng 7, người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids.

