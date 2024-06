Tin mới nhất vụ hơn trăm công nhân đóng tàu nhập viện sau bữa ăn trưa

Về sự việc xảy ra tại Công ty đóng tàu Sông Cấm (Công ty Sông Cấm) làm hơn trăm công nhân nhập viện, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, tính đến thời điểm này đã có 178 công nhân của Công ty Sông Cấm phải cấp cứu vì có triệu chứng ngộ độc. Trong số này, có 69 công nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, 30 công nhân cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế, 28 công nhân cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện An Dương và 51 công nhân có triệu chứng nhẹ được nằm theo dõi tại công ty.

Lãnh đạo Sở Y tế trực tiếp xuống BV VIệt Tiệp chỉ đạo công tác cấp cứu những ca nghi ngộ độc thực phẩm.

Mệt mỏi vì trải qua sự cố này, công nhân Dương Đ. Đ đang được cấp cứu tại BV Việt Tiệp cho biết: Hôm nay tôi ăn suất cơm có cá biển. Sau khi ăn được 30 phút, thấy người bỗng nóng ran, đỏ hết mặt, đau bụng, buồn nôn, tức ngực, khó thở nên chạy xuống phòng y tế. Ban đầu nghĩ do cơ thể hôm nay không khỏe, vừa ngủ dậy nên mới nóng mặt, choáng đầu nhưng không ngờ, khi xuống phòng y tế lại thấy rất nhiều người cũng rơi vào tình trạng tương tự. Lúc sau, chúng tôi được chia lên các xe mà công ty bố trí đưa vào bệnh viện. Hiện, tôi rất mệt, tức ngực và cảm thấy buồn nôn.

Về sự cố xảy ra đối với công nhân của mình, ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty đóng tàu Sông Cấm cho biết: Công ty đã ký hợp đồng với bên sản xuất chế biến suất ăn là Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng (thôn Dân Hạnh, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng) với mức ăn 31.500 đ/suất. Việc hợp tác này được thực hiện từ đầu năm 2024, còn trước đó công ty tự vận hành bếp ăn tập thể và đầu tư hạ tầng, thiết bị theo đúng quy chuẩn cho bếp ăn tập thể. Công ty Thành Hưng sau khi ký kết chỉ đưa nhân lực, nguyên liệu, thực phẩm tới sản xuất và phân chia vào khay cho công nhân ăn.

Bữa ăn trưa hôm nay có 802 suất và bắt đầu phục vụ ăn lúc 11h30 với 2 thực đơn cho công nhân và cán bộ công ty tùy ý lựa chọn; trong đó thực đơn 1 gồm các món thịt gà nấu sáo, lạc chao dầu, bí xanh luộc, canh rau ngót, cơm trắng, dưa hấu; Thực đơn 2 gồm: cá biển kho, chả lá nốt, bí xanh luộc, canh rau ngót, cơm trắng, dưa hấu.

Công nhân đóng tàu nhập viện sau bữa ăn trưa.

Hầu hết những công nhân công ty đóng tàu dùng bữa trưa hôm nay với cá biển xuất hiện triệu chứng đau đầu, nóng ran mặt, buồn nôn, khó thở...

Đoàn kiểm tra của Chi cục Vệ sinh ATTP Hải Phòng thành phố làm việc với công ty và bên cung cấp suất ăn.

Ông Hải cho biết thêm, sau khi ăn xong bữa trưa được 30 phút công nhân nghỉ ngơi. Khoảng 13 giờ, phía phòng an toàn lao động báo khẩn có nhiều công nhân có biểu hiện ngộ độc, mặt nóng ran, đau đầu, tức ngực, khó thở, nổi mẩn ngứa và buồn nôn.... Ngay sau khi nhận tin trên, công ty liên lạc ngay Trung tâm y tế huyện An Dương (nơi công ty hoạt động) để nhờ hỗ trợ cấp cứu. Theo đó, công ty bố trí các phương tiện chở hơn trăm công nhân đến các cơ sở y tế như TTYT An Dương, TTYT Thủy Nguyên và BVĐK quốc tế, BV Việt Tiệp. Còn 50 công nhân triệu chứng nhẹ được đưa lên phòng nghỉ của công ty được TTYT huyện An Dương đưa nhân lực sang sơ cứu, xử lý tại chỗ. Đến khoảng 14h30, số công nhân này đã tỉnh táo, trở lại làm việc bình thường.

Cũng theo ông Hải, số suất ăn có cá hôm nay được nhà bếp bố trí 300 suất, còn lại là suất cơm có gà, có thịt lợn. Đáng chú ý, trong đó những người ăn cơm có cá biển hôm nay, có hơn trăm người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, ngay cả một lãnh đạo công ty trưa nay dùng cơm cá biển cũng bị cấp cứu. Mọi mẫu phẩm bữa ăn đều được nhà bếp lưu lại trong tủ lạnh theo quy định. Đến chiều nay, các cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu phẩm kiểm tra, làm việc với công ty về sự cố này. Nguyên nhân vụ việc hiện phải chờ cơ quan chức năng kết luận.

Đối với việc điều trị của công nhân tại các bệnh viện, ông Hải khẳng định, Công ty sẽ lo chi trả hoàn toàn viện phí và các chế độ khác theo quy định.

Theo như Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, khoảng 13h35 ngày 27/6, hàng chục công nhân Công ty đóng tàu Sông Cấm nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt, nóng bừng mặt, ngứa, tê bì tay chân, tức ngực, khó thở... sau khi ăn trưa tại bếp ăn của Công ty đóng tàu Sông Cấm. Sau đó Công ty bố trí xe đưa công nhân bị nghi ngộ độc nhập các bệnh viện để điều trị.

Đến hơn 16 giờ, số công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đã tăng lên 178 người và đang được điều trị tại các Bệnh viện trong thành phố.

Hiện sức khỏe của các công nhân đang diễn biến ổn định.

