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Tìm thấy thi thể người đàn ông Hà Nội nhảy xuống suối cứu con

Sự kiện: Thời sự

Thấy con trai có biểu hiện đuối nước, người bố nhảy xuống suối cứu thì bị nước cuốn trôi mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ngày 2/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh T. Ảnh: D.L

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh T. Ảnh: D.L

Cụ thể vào 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.V.T (SN 1982, du khách Hà Nội) tại đoạn suối khu vực thuộc thôn Bản Chúc, xã Thiện Thuật.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 1/9, trong lúc tham quan tại thác Tiên Nữ, con trai anh T. không may rơi xuống suối rồi bị nước cuốn ra xa. 

Thấy vậy, anh T. lập tức bơi ra cứu con, cháu bé được mọi người đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên, anh T. không may bị dòng nước cuốn mất tích. "Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm nạn nhân, khu vực tìm thấy thi thể cách hiện trường khoảng 100 mét", ông Vũ cho biết.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi thách nhau bơi qua sông sau cuộc nhậu
Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi thách nhau bơi qua sông sau cuộc nhậu

Sau 2 đêm mất tích dưới sông Maspero (Cần Thơ), thi thể anh V.T.D. (19 tuổi) được người dân phát hiện tại khúc sông cách nơi anh mất tích khoảng 1km.

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Theo Phạm Công ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2026 12:05 PM (GMT+7)
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