Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ mai táng trong vỏ bom bi ở Lào

Thông tin từ Đội 192 - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Mương Kalùm Cầu, huyện Kà Lừm (tỉnh Sêkông, Lào) từ thông tin do người dân địa phương đi rừng cung cấp.

Lực lượng thuộc Đội 192 - Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP. Huế tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sêkông, Lào.

Đáng chú ý, cả hai hài cốt được chôn chung một hố, mai táng trong vỏ bom bi, tại vị trí cạnh sông Sêkông. Trong số di vật được tìm thấy có bộ quân phục nữ, thắt lưng nữ bộ đội và bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên vẹn.

Theo Đội 192, hài cốt thứ nhất còn nhiều mảnh xương sọ, 19 chiếc răng, 12 đoạn xương ống cùng nhiều mảnh xương vỡ vụn. Di vật gồm hai hộp mực dấu, một đồng hồ đeo tay, hai ống cẳng chân giả bằng nhựa và nhôm, đế dép cao su, bát B52, đĩa hai ngăn và muôi canh inox.

Hài cốt thứ hai còn hộp xương sọ, xương hàm dưới, răng cùng nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng tay, xương cánh tay và các mảnh xương vỡ vụn. Hài cốt được bọc trong bộ quân phục nữ. Các di vật đi kèm gồm mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su, bộ dụng cụ y tế và nhiều vật dụng khác.

Hai hài cốt liệt sĩ hiện được Đội 192 đưa về nhà quàn liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) để bảo quản, hương khói. Đơn vị đang phối hợp với người dân địa phương mở rộng khảo sát, tìm kiếm thêm thông tin.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, việc quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sêkông góp phần thực hiện chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị, hướng tới mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình, quê hương.