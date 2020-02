Tìm ra chiếc xe tông tử vong nam sinh đêm mùng 2 Tết rồi bỏ trốn

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 13:51 PM (GMT+7)

Sau nhiều ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã tìm thấy ô tô tông chết nam sinh vào đêm mùng 2 Tết rồi bỏ chạy.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn được công an nhận định là Land Cruise.

Thông tin từ ông Nguyễn Đình Tuệ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã truy tìm được xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn vào đêm mùng 2 Tết.

Theo đó, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), tại km554+52, đoạn qua thôn Đồng Trụ Tây (xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, xe ô tô đi theo hướng Nam ra Bắc tông trúng em Nguyễn Văn H. (SN 2003, trú tại thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) đang đi bộ. Cú tông mạnh khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô lập tức lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đi được khoảng 500m, xe ô tô trên tiếp tục va chạm với một xe ô tô loại 4 chỗ màu trắng do một người đàn ông cầm lái khiến xe này bị hỏng gương chiếu hậu.

Sau vụ việc, tài xế lái chiếc xe bỏ chạy khỏi hiện trường, công an đã vào cuộc điều tra rồi đăng tải thông tin truy tìm tài xế gây tai nạn chết người.

Theo vị chủ tịch xã, sau khi điều tra, công an xác định tài xế là người ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Công an huyện Kỳ Anh đang điều tra mở rộng nên chưa cung cấp thông tin cụ thể. Chiếc xe ô tô được công an nhận định là Land Cruise.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

