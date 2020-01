122 người tử vong vì TNGT trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 20:03 PM (GMT+7)

Sau 6 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cả nước đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người thương vong.

An toàn giao thông Sự kiện:

Hiện trường xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, tình hình trật tự an toàn giao thông sau 6 ngày của kì nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cơ bản được bảo đảm tốt. Số vụ nhập viện do TNGT đã giảm 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau 6 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. So sánh với cùng kì (từ 29 – 4 âm lịch) của Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ (- 7,4%), tăng 9 người chết (+ 7,96%), giảm 32 người bị thương (-27,11%).

Riêng ngày 28/1, toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người, bị thương 42 người. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Trong ngày, có 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý kịp thời.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các ca tuần tra kiểm soát cơ động, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. Cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn 117 lượt phương tiện, không phát hiện vi phạm.

Theo Ủy an toàn giao thông Quốc gia, sau 6 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt, giảm ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

Tai nạn giao thông liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy số ca cấp cứu do TNGT đã giảm 18,2% so với kỳ Tết Kỷ Hợi 2019, riêng ngày mùng 4 Tết giảm 23,5%.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/122-nguoi-tu-vong-vi-tngt-trong-6-ngay-nghi-tet-nguyen-dan-10...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/122-nguoi-tu-vong-vi-tngt-trong-6-ngay-nghi-tet-nguyen-dan-1053503.html