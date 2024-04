Tìm cha sau 35 năm biệt tích nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tìm người thân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Theo thông tin từ Phòng PC06, Công an tỉnh Bình Định, thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công an đã giúp tìm kiếm được người thân cho hai trường hợp. Đó là trường hợp bà Mai Thị B (xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn) tìm được chị em song sinh là bà Đỗ Thị C (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) sau 47 năm xa cách vào tháng 5-2022 thông qua việc cung cấp thông tin đổi thẻ CCCD gắn chip. Mới đây là trường hợp chị NTHV tìm được gia đình bên nội ở phố Diễn Khánh, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. Thiếu tá Lữ Đình Khoa, Trưởng Công an phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, cho biết: “Từ trường hợp của chị V, chúng tôi càng hiểu rõ xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư rất quan trọng. Công an phường Hoài Đức tiếp tục phương châm xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư “sống, sạch và đủ” với mong muốn không còn những trường hợp người thân trong gia đình thất lạc nhau, bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ với nhau”.