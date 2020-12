Tiền Giang và Long An cách ly nhiều người do liên quan đến ca bệnh Covid-19

Nhiều trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 đã được ngành chức năng ở Tiền Giang và Long An đưa đi cách ly, chờ kết quả xét nghiệm.

Sáng 3-12, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Tiền Giang đã có chỉ đạo tạm thời dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người từ ngày 2 đến ngày 6-12, chờ công văn chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh sau khi địa phương này có một trường hợp cách ly tại cơ sở y tế.

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành (Tiền Giang), ca F1 của bệnh nhân 1.347 đang cách ly tại huyện là sinh viên năm thứ 5 của một trường y ở TP HCM. Vào ngày 23-11, sinh viên này có đến học tại Trung tâm Anh ngữ Key English và tiếp xúc với bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 1.347, sau đó thì đi thực tập tại một số bệnh viện.

Ngày 27-11, sinh viên này về gia đình tiếp xúc với mẹ và 12 người khác. Hiện, sinh viên này đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, sức khỏe bình thường. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và chờ kết quả của Viện Pasteur TP HCM.

Còn những trường hợp tiếp xúc với ca F1 này, Ban Chỉ đạo huyện Châu Thành và xã Nhị Bình đã đến nhà vận động cách ly tại gia đình và hiện các hộ dân chấp hành tốt.

Còn tại tỉnh Long An, UBND xã Bình Chánh, huyện Cần Đước cũng đã cho cách ly một trường hợp tiếp xúc với BN 1342 do người này đến TP HCM học ở Trung tâm Anh ngữ Key English nên tiếp xúc trực tiếp. Trường hợp này, hiện tại không sốt và đã viêm họng 3 ngày, đang được cách ly tại xã An Phú Tây. Những người tiếp xúc trường hợp này cũng đã được hướng dẫn cách ly tại nhà và chấp hành tốt.

