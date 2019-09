Tiệm photocopy kiêm làm sổ đăng kiểm giả cho ô tô

Chủ tịch quận 9 chỉ đạo xử lý điểm làm biển số giả Trưởng Công an quận 9 đã chỉ đạo đội hình sự xác minh, làm rõ thông tin mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Liên quan đến phản ánh “Điểm làm biển số giả cạnh trụ sở công an” mà Pháp Luật TP.HCM vừa khởi đăng, ngay sáng 23-9, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9, cho biết đã chỉ đạo Công an quận vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung báo nêu và báo cáo gấp vụ việc lên UBND quận. Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9, thông tin là đã chỉ đạo đội hình sự nắm vụ việc, xác minh làm rõ nội dung mà báo đã phản ánh. Ngay trong sáng 23-9, công an đã tạm giữ một số biển số tại điểm làm biển số giả để xác minh, làm rõ để có hướng xử lý. Lãnh đạo Công an phường Hiệp Phú cho biết đã nhận được chỉ đạo của ban chỉ huy công an quận. Hiện công an phường đang phối hợp cùng công an quận xác minh, làm rõ nội dung báo nêu và sẽ cung cấp thông tin cho báo khi có kết quả. Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trên xa lộ Hà Nội (phường Hiệp Phú, quận 9), chỉ cách trụ sở Công an quận 9 vài trăm mét có một điểm chuyên nhận làm biển số giả với giá 250.000 đến một triệu đồng/cái tùy loại. Với những biển số giả cho xe container mà chúng tôi thu thập được thì cơ quan chức năng không tài nào phát hiện nếu không so sánh, đối chiếu. T.SANG