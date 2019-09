Điều tra: Điểm làm biển số giả cạnh trụ sở công an

Theo dòng sự kiện: + Tháng 1-2019, ô tô hiệu Lexus 350 mang biển số 51F-913.XX đã bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện dùng biển số giả. + Tháng 8-2017, tại Hà Nội, ô tô Hyundai Santa Fe đeo biển kiểm soát 30E-777.XX cũng bị phát hiện trùng biển số với một chiếc Porsche. + Năm 2014, cơ quan chức năng Bình Thuận rà soát xe Jeep, phát hiện nhiều xe gắn tem kiểm định giả, còn biển số là của ô tô đã hết hạn ở địa phương khác. Các xe Jeep được kiểm tra phần lớn đã trên 20 năm sử dụng, không đủ điều kiện đăng ký kinh doanh chở khách. + Tháng 10-2014, hai xế hộp Land Cruiser Parado TXL và Camry dùng chung biển số 36A-12.9XX. Qua kiểm tra, Phòng CSGT Công an Thanh Hóa xác định cả hai chiếc xe trên đều đeo biển số giả. + Tháng 9-2018, bà Võ Thị T. phát hiện ô tô Toyota, dòng xe Sienna mang biển số 51A-211.11, giống hệt với chiếc xe của bà đậu trước nhà. Khi bà đến hỏi thì tài xế thừa nhận xe đang xài biển số giả và xin bà đừng làm lớn chuyện và nhanh chóng phóng xe bỏ đi. Có điều là xe bà chủ yếu chạy ở Đồng Nai nhưng bà nhiều lần nhận giấy phạt nguội của Công an TP.HCM. + Cũng tháng 9-2018, anh Nguyễn Sơn Hà ở Quảng Ninh bị từ chối đăng kiểm chiếc Mazda biển số 14A-195.xx vì chưa nộp phạt lỗi chạy quá tốc độ do CSGT Hà Tĩnh lập. Tuy nhiên, xe anh chưa từng chạy vào địa phận Hà Tĩnh! Luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết luật quy định phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, xe gắn biển số, đăng kiểm không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài ra sẽ tịch thu biển số xe, đăng kiểm đó và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng. Riêng hành vi sản xuất biển số trái phép sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với cá nhân và 6-10 triệu đồng đối với tổ chức. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng điều tra xác minh có dấu hiệu tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. “Vi phạm này có mức phạt tiền lên tới 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm. Nếu có các tình tiết định khung tăng nặng theo quy định tại điều luật thì người phạm tội có thể bị xử phạt mức cao nhất lên đến bảy năm tù” - luật sư Lâm nhận định.