Tịch thu hàng loạt ô tô trong đoàn xe 'vua' lộng hành ở Đồng Nai

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 00:30 AM (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tịch thu 27 phương tiện vận chuyển và hàng hóa vi phạm của Cty TNHH TM Âu Châu.

Liên quan đến việc đoàn xe “vua” vận chuyển than đá của Cty TNHH TM Âu Châu và Cty TNHH Ngọc Minh Anh bị công an Đồng Nai kiểm tra phát hiện vi phạm giao thông và xử phạt hơn 500 triệu đồng, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra nguồn gốc số than đá mà Cty TNHH TM Âu Châu hợp đồng vận chuyển. Theo đó, phát hiện nhiều sai phạm của Cty này.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 14/4, tại đường Tôn Đức Thắng, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Cty TNHH TM Âu Châu đã có hành vi sử dụng 27 phương tiện ô tô (27 đầu kéo và 27 rơ- móc) vận chuyển 727.410kg than đá nhập khẩu, nhưng tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Ngày 16/6, UBND tỉnh Đồng Nai thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH TM Âu Châu trụ sở tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, người đại diện theo pháp luật là ông Trang Thoại Hùng (giám đốc), số tiền 90 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu 727.410kg than đá là hàng hóa nhập lậu. Tịch thu 13 xe đầu kéo và 11 rơ-moc thuộc sở hữu của Cty TNHH TM Âu Châu để tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Ngoài ra, tịch thu số tiền 7.649.500.000 đồng, tương đương trị giá 8 xe đầu kéo và 8 rơ –moc của Cty TNHH Ngọc Minh Anh, là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Tịch thu số tiền 4.378.500.000 đồng tương đương 6 xe đầu kéo và 5 rơ- moc thuộc sở hữu của Cty TNHH thương mại Hào Bàng là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu để nộp ngân sách nhà nước.

Tịch thu số tiền 1.852.500.000 đồng tương đương trị giá 3 rơ – moc của Cty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease, là phương tiện bị sử dụng trái phép đề vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu để nộp ngân sách nhà nước . Sau khi Cty TNHH Âu Châu thực hiện nộp các khoản tiền tương đương với giá trị phương tiện bị sử dụng trái phép vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu nêu trên vào ngân sách nhà nước thì tiến hành trả lại phương tiện cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp theo quy định.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tich-thu-hang-loat-o-to-trong-doan-xe-vua-long-hanh-o-dong-nai-1...Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tich-thu-hang-loat-o-to-trong-doan-xe-vua-long-hanh-o-dong-nai-1674210.tpo