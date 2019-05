Thủy điện xả nước “quên thông báo”, dân đưa thi thể lên nhà máy “bắt đền”

Thứ Bảy, ngày 25/05/2019 00:30 AM (GMT+7)

Bức xúc vì cho rằng cái chết của anh May là do thủy điện xả nước nhưng “quên thông báo”, nhiều người thân đã đưa thi thể nạn nhân tới nhà máy "bắt đền".

Tin ngắn Sự kiện:

Thủy điện Nậm Nơn, nơi xảy ra sự việc anh May bị nước cuốn

Ngày 24-5, ông Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An), cho biết hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người dân dưới chân đập thủy điện Nậm Nơn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 23-5, anh Vi Văn May (SN 1985, trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) cùng em trai chèo thuyền đánh bắt cá dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn thì nhà máy thủy điện xả nước. Do bất ngờ nên thuyền bị nước cuốn lật, hai anh em rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, người dân đã thông báo với nhà máy đóng các cửa xả, người em trai được cứu sống, còn anh May bị nước nhấn chìm.

Nhận được thông tin, chính quyền huyện Tương Dương và xã Xá Lượng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo triển khai lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể nạn nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 50 m về phía hạ lưu.

Cho rằng cái chết của nạn nhân May là do nhà máy thủy điện Nậm Nơn xả nước không thông báo theo quy trình nên chiều tối 23-5, người thân đã đưa thi thể anh May lên nhà máy thủy điện Nậm Nơn để yêu cầu làm rõ sự việc. Đến khoảng 2 giờ ngày 24-5, sau khi lập biên bản thống nhất sự việc giữa nhà máy thủy điện Nậm Nơn và người nhà nạn nhân cùng chính quyền địa phương, gia đình đã đưa thi thể anh May về mai táng. Bước đầu, phía thủy điện Nậm Nơn đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 40 triệu đồng.