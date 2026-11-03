Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nêu những lĩnh vực Việt Nam muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Canada

Sáng 2/11 (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Canada ở thủ đô Ottawa, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Natasha Kim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ 4.

Phát biểu tại đối thoại, bà Natasha Kim nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong việc triển khai các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo hai nước và Bộ Quốc phòng hai bên thống nhất. Bà khẳng định hợp tác quốc phòng là trụ cột trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada.

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: BQP.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, được củng cố trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada tháng 9/2026 tạo xung lực mới, thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Tại đối thoại, hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng thời gian qua được triển khai thực chất, hiệu quả trên cơ sở các thỏa thuận và cam kết của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Các lĩnh vực hợp tác nổi bật gồm trao đổi đoàn, đối thoại và tham vấn, giáo dục - đào tạo, hợp tác giữa các quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu hộ - cứu nạn, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương, nhất là ADMM+.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi đối thoại. Ảnh: BQP.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn Bộ Quốc phòng Canada đã dành nhiều suất học bổng cho Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác và Đào tạo quân sự (MTCP), góp phần nâng cao trình độ và năng lực hội nhập quốc tế cho học viên, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về định hướng thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các nội dung đã thống nhất, đưa những lĩnh vực có nền tảng hợp tác đi vào chiều sâu, đồng thời mở rộng các hướng hợp tác mới phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, giữa các quân, binh chủng; cứu hộ - cứu nạn, an ninh mạng và công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng sẽ tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương về quốc phòng - an ninh.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chuyển lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Bà Natasha Kim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada. Ảnh: BQP.

Ông cũng hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội Canada tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 đến 13/12/2026, đồng thời mời các doanh nghiệp quốc phòng Canada tham gia trưng bày sản phẩm. Bà Natasha Kim cho biết Canada sẽ cử đoàn cấp cao cùng một số doanh nghiệp tham dự sự kiện.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Việt Nam kiên định chủ trương giải quyết các bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai Trưởng đoàn đã ký Kế hoạch Hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2027 - 2029 và Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ 4. Ảnh: BQP.

Việt Nam đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực và hiệu quả.

Bà Natasha Kim đánh giá cao vị trí của ASEAN và vai trò của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ Canada đóng góp nhiều hơn cho khu vực.

Kết thúc đối thoại, hai Trưởng đoàn đã ký Kế hoạch Hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2027 - 2029 và Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ 4.