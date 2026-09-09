Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm tra loạt bất cập về suất ăn bán trú

Ngày 9/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn 1212 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Suất ăn có giá 40.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Trung Giã B, Hà Nội.

Theo đó, qua theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội những ngày đầu năm học 2026-2027, Thường trực Thành ủy Hà Nội nhận thấy công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường học còn bộc lộ một số bất cập, có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí; công tác vận chuyển, giao nhận suất ăn còn chậm trễ.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát thực tế của chính quyền địa phương và nhà trường còn hình thức; việc ứng dụng công nghệ như ứng dụng HanoiCheck chưa phát huy triệt để hiệu quả thực tế.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xác minh những trường hợp báo chí phản ánh về hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú (tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai…), có biện pháp khắc phục ngay, thông tin kịp thời để học sinh và phụ huynh yên tâm.

Trường hợp phát hiện vi phạm, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

Cùng với đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bảo đảm chính sách của thành phố được duy trì, thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Các xã, phường và cơ sở giáo dục phải chủ động rà soát, kiểm tra, khắc phục những bất cập, hạn chế; đưa công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú vào nền nếp, chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm theo quy định.

Kết quả thực hiện phải được báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội trước ngày 20/9.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra những bất cập trong tổ chức suất ăn cho học sinh.

Hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã B (Hà Nội) được đăng tải cho thấy một khay ăn gồm cơm trắng, giá đỗ, khoảng một thìa thịt băm và một xiên thịt.

Theo phản ánh, suất ăn có mức 40.000 đồng/ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phụ huynh đóng thêm 12.000 đồng. Hình ảnh này sau khi được đăng tải nhận được nhiều ý kiến về định lượng và chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.