Thượng tá 44 tuổi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 12:15 PM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an giữ chức vụ mới.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, tân Giám đốc Công an Hậu Giang (Ảnh Công an Hậu Giang).

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Người tiền nhiệm của thượng tá Hòa là đại tá Phan Hoàng Lắm, đại tá Lắm có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu (ông sinh năm 1961)

Ngày 29/4, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định trên của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa sinh năm 1976 (44 tuổi), quê xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang (còn gọi chức Tỉnh ủy viên).

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, chiều 28/4, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc. Theo quyết định, thượng tá Phạm Hải Đăng, Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Thượng tá Đăng sinh năm 1975 (45 tuổi), quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

