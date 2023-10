Thực hư việc hai cơ quan cấp huyện gửi lẵng hoa tặng quán cà phê ngày khai trương

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 6/10, ông Phạm Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy Tuy An (Phú Yên) cho biết, cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ liên quan vụ việc 2 lẵng hoa tươi kèm thông tin “Huyện ủy Tuy An gửi tặng” và “Phòng Tài chính – Kế hoạch gửi tặng”, xuất hiện tại quán Helios Coffe & Tea ở thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An trong ngày khai trương.

Huyện ủy và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuy An đều bác thông tin hình ảnh liên quan 2 lẵng hoa tươi kèm thông tin 2 cơ quan này gửi tặng quán Helios Coffe & Tea trong ngày khai trương. Ảnh: MXH

Quán Helios Coffe & Tea do ông Lê Thành Nhân (SN 1993, trú ở thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) làm chủ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 22/7/2023. Trong số những lẵng hoa gửi đến chúc mừng khai trương quán Helios Coffe & Tea vào ngày 30/9, có 2 lẵng hoa tươi kèm thông tin 2 cơ quan ở huyện Tuy An gửi tặng.

Theo văn bản báo cáo của ông Cao Thái Nhân, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuy An, ngày 5/10 cơ quan này đã tổ chức cuộc họp xác minh vụ việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

Một góc quán Helios Coffe & Tea chiều 6/10.

Biên bản cuộc họp kết luận cán bộ, công chức và tập thể Phòng Tài chính - Kế hoạch không tặng hoa cho quán Helios Coffe & Tea nhân ngày khai trương. Bí thư Huyện ủy Tuy An cũng khẳng định không có tập thể, cá nhân nào ở cơ quan này liên quan đến vụ việc tặng hoa nêu trên.

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng cho biết, chiều tối 29/9, một người khách lạ liên hệ ông Phạm Thái N, chủ nhân Shop hoa tươi Thanh Nguyên ở khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An qua mạng xã hội để đặt hàng 2 lẵng hoa tươi, kèm thông tin 2 cơ quan ở huyện Tuy An gửi tặng quán Helios Coffe & Tea. Người khách trả tiền bằng hình thức chuyển khoản và đề nghị ông N đưa 2 lẵng hoa đến quán Helios Coffe & Tea vào đầu buổi sáng 30/9.

Hành tung và mục đích của người đặt hoa cho Shop Thanh Nguyên và tặng hoa cho chủ quán Helios Coffe & Tea đang được xác minh, làm rõ.

