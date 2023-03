Thực hư clip "Công an đánh người bầu" tại Bình Dương

Ngày 10-3, mạng xã hội xôn xao clip "Công an đánh người bầu" tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh lôi kéo, xô đẩy của nhóm người có cả nam và nữ. Hình ảnh ghi nhận lực lượng dân quân tự vệ, công an, trật tự đô thị đến can ngăn. Sau đó, nhiều người được đưa lên xe công vụ chở về trụ sở công an làm việc.

Đáng chú ý, người quay clip liên tục nói lớn "Công an đánh người bầu".

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội được nhiều người chia sẻ và bình luận trái chiều

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, khẳng định không có ai đánh người bầu trong clip.

Ông cho biết sự việc diễn ra vào lúc 17 giờ 30 chiều 8-3. Thời điểm này tổ tuần tra bảo đảm trật tự đô thị của UBND phường Khánh Bình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn phường Khánh Bình.

Khi tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại đoạn đường Lê Thị Trung, khu phố Long Bình thì phát hiện ông N.V.H.L. (27 tuổi, quê An Giang, tạm trú khu phố Long Bình, phường Khánh Bình) đang dừng xe lôi chở rau, củ, quả bán cho người đi đường. Ông L. có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Phát hiện lực lượng chức năng, ông L. nhanh chóng lên xe bỏ đi, được một đoạn thì xảy ra va chạm giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu ông L. dừng xe nhưng ông đã không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm các thành viên Tổ tuần tra, xô đổ xe lôi khiến hàng hóa rơi xuống đường gây ách tắc giao thông, tạo sự hiếu kỳ của người dân.

Khoảng 10 phút sau, người thân của ông L. sinh sống ở khu nhà trọ gần đó biết tin kéo đến, ùa theo liên tục la lối, có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng. Tổ tuần tra đã tuyên truyền, vận động nhưng họ liên tục có hành vi quá khích, kích động người dân hiếu kỳ tập trung đông người gây ách tắc giao thông, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, một vài người dân dùng điện thoại ghi lại sự việc trên.

Để bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Khánh Bình đã yêu cầu người dân giải tán, khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an để làm việc. Qua làm việc, ông L. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, đến ngày 9-3, mạng xã hội Facebook có một tài khoản tên "Em Tèo" đăng tải clip liên quan đến vụ việc trên lên Nhóm công khai "Hóng Biến Tân Uyên 24H" với tiêu đề xuyên tạc "Công an đánh người bầu" để câu like, câu view.

Theo Thượng tá Hà Tấn Phú, Công an thị xã Tân Uyên đã chỉ đạo lực lượng an ninh làm việc với Ban quản trị của nhóm "Hóng Biến Tân Uyên 24H" để tác động gỡ đoạn clip trên. Công an đồng thời phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh xác minh, xử lý đối tượng đăng video clip sai sự thật ảnh hưởng đến lực lượng cũng như hình ảnh thị xã Tân Uyên.

