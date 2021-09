Thuận An họp xem xét vụ phá cửa, cưỡng chế người phụ nữ để test COVID-19

Người trong cuộc nói gì! Như PLO đã đưa tin, ngày 28-9 một đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị lực lượng công an khống chế để test COVID, đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Hai Cảnh sát cơ động khống chế chị L. Ảnh: Cắt từ clip Sự việc xảy ra tại một căn hộ tầng trệt thuộc Block B (Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An). Người phụ nữ bị lực lượng công an cưỡng chế là chị HTPL. Người trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế là ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú Đoạn clip ghi lại hình ảnh khoảng dưới 10 người, trong đó có lực lượng công an và một số người khác mặt đồ thường phục tiến hành phá khóa một căn hộ. Sau khi phá khóa thành công, lực lượng công an đã vào bên trong khống chế người phụ nữ. Người phụ nữ la lớn rằng tôi “đang làm việc mà, sao lại làm vậy”. Lúc này có tiếng khóc của một bé trai (con chị L.) Tiếp đó, hai chiến sĩ cơ động khống chế hai tay của chị L. đưa ra sân để lực lượng y tế test COVID. Chị L. thì khẳng định mình rất cẩn thận không ra khỏi nhà và thường xuyên test COVID nên không muốn ra ngoài test. Bên cạnh đó, chị L. cảm thấy ra ngoài test không an toàn và chị cũng đang bận dạy yoga (trực tuyến) cho các học viên. Chị L. cũng thừa nhận vài lần trở lại đây, khi lực lượng y tế xuống test nhanh cho khu chung cư, chị cũng không ra ngoài test. Mới đây, chị không chấp nhận ra test nên một nhân viên y tế vào tận nơi để test cho chị. Giải thích về việc sử dụng biện pháp mạnh như trong clip, ông Quan nói: “Chị L. đã vài lần không chịu hợp tác ra ngoài test COVID-19 nên lần này chúng tôi buộc phải cưỡng chế”.