Thừa Thiên - Huế: Có nơi ngập sâu đến 1,3 m do mưa lũ, một số trường học đóng cửa

Đến 7 giờ ngày 13-10, mực nước trên sông Hương tại Kim Long (TP Huế) đạt +0,55 m, dưới báo động 1 là 0,44 m; sông Bồ tại Phú Ốc đạt +2 m, trên báo động 1 là 0,53 m. Còn tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn như Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch… mực nước trong lòng hồ còn thấp, dưới ngưỡng của mực nước dâng bình thường từ 7 đến 22 m. Các hồ thủy lợi đang đảm bảo an toàn. Dự báo từ hôm nay đến ngày 14-10, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ đón một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa cả đợt từ 200-400 mm, có nơi trên 700 mm.

Nước đã mấp mé hiên nhà của người dân vùng trũng huyện Phong Điền.

Từ ngày 11-10 đến nay, do mưa lớn ở vùng đồng bằng nên gây ngập úng cục bộ ở một số nơi thuộc TP Huế, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà (Thừa Thiên – Huế). Đến nay chưa có nhà dân bị ngập, chính quyền chưa tổ chức sơ tán.

Nhà dân ven sông Ô Lâu.

Theo ghi nhận ở huyện Phong Điền, nhiều địa bàn thấp trũng ở gần sông Ô Lâu đã bị ngập, giao thông chia cắt, nhiều trường cho học sinh nghỉ. Cụ thể, Quốc lộ (QL) 49B đoạn qua xã Phong Hòa, Phong Bình bị ngập 6 điểm, mức ngập sâu nhất 0,5 m, nhiều đoạn ngập kéo dài đến 2.720 m. Còn Tỉnh lộ (TL) 4 đoạn qua xã Phong Bình bị ngập gần toàn tuyến, mức ngập sâu nhất 0,6 m; TL 6 ngập 1 điểm, mức ngập sâu nhất 0,4 m. Các tuyến giao thông khác trên địa bàn huyện Phong Điền bị ngập 25 điểm, trong đó đoạn từ cầu Bàu Trăng ra Ma Nê và trước cơ sở 2 của Trường Tiểu học xã Phong Chương mức ngập sâu nhất 1,3 m.

Trước tình hình mưa lũ, UBND huyện Phong Điền đã yêu cầu các trường THCS, Tiểu học, mầm non ở xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Hiền cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 49B đoạn qua xã Phong Bình ngập 0,4m

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, đợt mưa lũ từ ngày 11-10 đến nay đã gây ra một số thiệt hại của người dân ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Đồng thời, dông sét cũng làm cháy, hư hỏng hệ thống phát truyền thanh thông minh của Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã Hương Trà. Ngoài ra, một số tuyến kè, bờ sông bị sạt lở.

Một số hình ảnh ngập ở huyện Phong Điền:

Xã Phong Chương

Xã Phong Hiền

Tại thành phố Đà Nẵng có mưa to đến mưa rất to

Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12 đến 7 giờ ngày 13 phổ biến 50-130mm, có nơi cao hơn như: Suối Đá 156.2mm, Chùa Linh Ứng 152.6mm, Sơn Trà 142.8mm. Dự báo mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo từ 48 giờ đến 72 giờ tới: Từ trưa ngày 15-10 đến hết ngày 17-10, khả năng trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu đề phòng mưa lớn với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị.

