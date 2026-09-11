Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc 'vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng'

Ngày 11/9, tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá ông Ngọc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này "gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật".

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật ông Nguyễn Huy Ngọc.

Ông Nguyễn Huy Ngọc tại cuộc họp tháng 3/2026. Ảnh: Báo Phú Thọ

Một ngày trước, ông Ngọc và bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, hai người bị cáo buộc "nhận hối lộ với số tiền lớn". C03 đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những người liên quan, đồng thời thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Huy Ngọc 56 tuổi, có phần lớn thời gian công tác trong ngành y tế Phú Thọ. Ông từng làm trưởng khoa, Phó giám đốc rồi Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; sau đó có 11 năm làm Phó giám đốc, Giám đốc Sở Y tế.

Tháng 10/2024, ông Ngọc được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Cuối năm 2025, ông được bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Y học.