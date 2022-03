Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà

Sáng 13/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trước đó, ngày 28/1/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chuyến công tác của Thủ tướng và đoàn công tác nhằm triển khai tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết này của Bộ Chính trị. Hiện các cơ quan Trung ương đang tích cực xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09, Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội các cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết 09. Vì thế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phát biểu về những trăn trở, băn khoăn với Khánh Hòa, đề xuất, góp ý để tỉnh phát triển nhanh và bền vững, nhất là kết nối vùng như thế nào để Khánh Hòa với các địa phương trong vùng cùng phát triển, bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại biểu phát biểu về Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị liên quan đến việc xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030. Ảnh C.H

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết: Năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức tình hình kinh tế xã hội đạt được một số kết quả tích cực, đạt 13/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 14.109 tỷ đồng, bằng 102,6% so với dự toán, bằng 102,1% so với năm 2020. Hai tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước và sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt hơn 18.600 tấn (tăng 4% so với cùng kỳ năm trước). Về tài chính và thu hút đầu tư thu ngân sách năm 2021 đạt hơn 14.109 tỷ đồng (vượt 2,6% so với cùng kỳ năm trước) và du lịch Khánh Hòa có tín hiệu phục hồi.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc. Ảnh C.H

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ban hành Nghị quyết số 09 và trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư tài chính, phân cấp cho tỉnh theo thủ tục rút gọn; xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021 - 2030. Xem xét chấp thuận chủ trương cho phép lập Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần thành phố Cam Ranh với mục tiêu phát triển thành một đô thị theo mô hình đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 09.

Đồng thời, phân cấp cho tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo định hướng của Nghị quyết 09. Cho phép UBND tỉnh Khánh Hòa được chỉ định thầu các nhà thầu trong danh sách các nhà thầu được chỉ định thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh…

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu về kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hoà. Ảnh C.H

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cho rằng, tỉnh Khánh Hòa là địa phương có vị trí quan trọng và có tiềm năng, lợi thế lớn phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngoài phát triển du lịch và một số sản phẩm đặc trưng, tỉnh Khánh Hòa chưa tận dụng được tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Trong đó chưa phát triển mạnh kinh tế biển, kết cấu hạ tầng, kết nối giao thông, vai trò trung tâm chưa được thể hiện rõ nét; khu kinh tế Vân Phong chậm phát triển... Do đó, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch chung; huy động và tập trung nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng.

Trước đó, ngày 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát trên vịnh Vân Phong, nghe báo cáo về phương án phát triển đô thị biển, khu du lịch trọng điểm trong khu vực khu kinh tế Vân Phong; thăm Nhà máy đóng tàu Hyundai; kiểm tra tại công trường thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (Khánh Hòa); khảo sát, nghe báo cáo về các phương án hướng tuyến dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Vân Phong; thị sát thực địa về định hướng quy hoạch xây dựng đô thị sân bay Cam Lâm, huyện Cam Lâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ 2 từ trái sang) làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong ngày 12/3. Ảnh C.H

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ cũng đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

