Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ bất cập trong xuất, nhập khẩu dầu thô

Năm 2021, Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 112,5 nghìn tỉ đồng Theo báo cáo của Petrovietnam do Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng trình bày, năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn được duy trì ổn định, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 14,15 triệu tấn quy dầu, vượt 17,9% kế hoạch năm. Khai thác dầu thô đạt 10,97 triệu tấn, vượt 1,25 triệu tấn. Sản xuất phân bón đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn. Sản xuất xăng dầu đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 627,2 nghìn tỉ đồng, vượt 28% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước đạt 112,5 nghìn tỉ đồng, vượt 80% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt khoảng 46 nghìn tỉ đồng, vượt 2,7 lần kế hoạch năm, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 2-2022 ước đạt 54,98 nghìn tỉ đồng, vượt 26% kế hoạch tháng, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 118,73 nghìn tỉ đồng, vượt 34% kế hoạch 2 tháng và tăng 46% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn 2 tháng đầu năm ước đạt hơn 18 nghìn tỉ đồng, vượt 52% kế hoạch 2 tháng và tăng 48% so với cùng kỳ 2021.