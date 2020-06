Thủ tướng chỉ đạo đưa vào khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong năm 2020

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 19:05 PM (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2020, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Liên quan đến ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về việc thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019; việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng đầu năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2020 (trong đó có tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông), báo cáo Chính phủ đầy đủ những vướng mắc của các dự án này, trình Quốc hội để có hướng xử lý

Bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông: Đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông; Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất; Dự án nhà ga T3 Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là đối với lái xe có hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường; người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, người đi ô tô không thắt dây an toàn theo quy định; đẩy mạnh giám sát, xử phạt vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát.

Đồng thời có phương án phối hợp giữa cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm trên các tuyến giao thông, các hoạt động đua xe trái phép; cương quyết đấu tranh, trấn áp hiệu quả các đối tượng chống người thi hành công vụ; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-tuong-chi-dao-dua-vao-khai-thac-duong-sat-cat-linh-ha-dong-t...Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-tuong-chi-dao-dua-vao-khai-thac-duong-sat-cat-linh-ha-dong-trong-nam-2020-1671801.tpo