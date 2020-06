Thứ trưởng Bộ Công an trả lời về vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Thứ Năm, ngày 25/06/2020 19:45 PM (GMT+7)

Tại buổi họp báo chiều 25-6, Trung tướng Lương Tam Quang Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết công an TP HCM đang vào cuộc điều tra xác minh vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Chiều nay 25-6, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020, trả lời về vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, là giảng viên khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Ngân hàng TP HCM, thành viên Đoàn Luật sư TP HCM) rơi lầu tử vong, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết công an đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Do tính chất phức tạp của vụ việc nên công tác điều tra rất thận trọng, điều tra khách quan, thu thập đầy đủ tài liệu và các dấu vết liên quan.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, tại buổi họp báo

"Công an TP HCM đã có văn bản đề nghị tới VKSND TP HCM gia hạn thời hạn kiểm tra, điều tra xác minh về nguồn tin tội phạm liên quan đến cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín. Ngày 5-6 VKSND TP HCM đã có quyết định gia hạn giải quyết nguồn tin này trong vòng 2 tháng. Do vậy đến ngày 8-8, hoàn thành cơ quan cảnh sát điều tra TP HCM sẽ công khai kết luận điều tra để gia đình và dư luận được biết" - Trung tướng Lương Tam Quang nói.

Như đã thông tin, ngày 5-4, tiến sĩ Bùi Quang Tín rời khỏi nhà đến một chung cư tại huyện Nhà Bè dự tiệc cùng một số đồng nghiệp ở Trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Đến chiều cùng ngày, chủ nhà và những người khác rời khỏi chung cư, chỉ còn lại ông Tín và một nam đồng nghiệp Trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Sau đó, bảo vệ chung cư phát hiện tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong ở khu vực giếng trời. Tiến sĩ Bùi Quang Tín được cho là tử vong do rơi từ lầu 14 của chung cư này.

