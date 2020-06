Thứ trưởng Bộ Công an: Tôi đã kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú

Thứ Năm, ngày 25/06/2020 20:20 PM (GMT+7)

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết ông đã ra lời kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để hưởng sự khoan hồng, song cũng khẳng định áp dụng các biện pháp để bắt bằng được bị can là ông chủ Nhật Cường này.

Chiều nay 25-6, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hiện nay Bộ Công an vẫn đang chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan truy bắt bằng được Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

"Tôi đã ra lời kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để hưởng sự khoan hồng rồi. Phải áp dụng các biện pháp để bắt bằng được Bùi Quang Huy" – Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Lực lượng chức năng thu giữ tài liệu liên quan khi khám xét Công ty Nhật Cường (ảnh lớn) của ông chủ Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) - Ảnh: Huy Thanh

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an đang thu thập, xác minh tài liệu bởi đây là vụ án rất nghiêm trọng, được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo. "Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bổ sung. Chúng tôi sẽ công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử. Cơ quan cảnh sát điều tra đang thu thập và được sự chỉ đạo rất chặt chẽ của Ban chỉ đạo Trung ương. Chúng tôi chưa đưa ra được thông tin cụ thể, khi có kết luận điều tra sẽ công khai lên phương tiện thông tin đại chúng" - tướng Quang cho hay.

Trước đó, bên hành lang Quốc hội chiều ngày 26-5-2020, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho rằng việc cơ quan công an chưa bắt được Bùi Quang Huy sẽ có ảnh hưởng nhưng không nhiều tới vụ án. Người đứng đầu Bộ Công an cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và bằng mọi biện pháp sẽ bắt được đối tượng Bùi Quang Huy. "Bằng mọi biện pháp, cách gì có thể làm được thì đều làm để bắt được"- Đại tướng Tô Lâm nói và lưu ý thêm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, không được tiết lộ thông tin, tránh để tội phạm đối phó.

Như Báo Người Lao Đông đã thông tin, vào tháng 5-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, và hàng loạt người liên quan. Tuy nhiên, đối tượng Bùi Quang Huy đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với đối tượng Huy.

Ngày 26-5-2020, tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, trong đó có vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

