Thu phí vào phố cổ Hội An: Cần lắng nghe và điều chỉnh hợp lý

Thông tin từ ngày 15-5, TP Hội An sẽ bán vé đối với tất cả du khách tham quan khu phố cổ đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Giá vé sẽ bao gồm tham quan một số điểm di tích trong khu phố cổ.

Bán vé kèm cải thiện dịch vụ

Đến Hội An tham quan cùng gia đình, chị Trịnh Thu (du khách đến từ Hà Nội) cho biết chưa nắm thông tin trước đây TP đã bán vé cho du khách khi vào khu phố cổ. Mới đây, thông qua báo chí, mạng xã hội, chị được biết TP yêu cầu du khách mua vé vào khu phố cổ kể từ ngày 15-5.

Du khách tham quan khu phố cổ Hội An. Ảnh: THANH NHẬT

Chị Thu cho rằng việc bán vé cho du khách tạo nguồn thu để trùng tu, bảo tồn di tích là hợp lý. Tuy nhiên, thời điểm này TP chưa nên yêu cầu khách trong nước mua vé, đặc biệt là khách không đi theo đoàn. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ cũng phải nâng lên để du khách cảm thấy xứng đáng khi bỏ tiền ra mua vé.

Tương tự, ông Phạm Hồng Hải (du khách đến từ Hà Nội) cho rằng khu phố cổ Hội An cần nguồn kinh phí để trùng tu, bảo tồn thì cần phải bán vé, đỡ gánh nặng cho ngân sách. Tuy nhiên, việc bán vé cho du khách cũng cần phải phân biệt rõ ràng. “Nếu khách đi theo đoàn, công ty lữ hành đã thu tiền từ khách thì phải thực hiện đúng quy định, đưa du khách vào tham quan các điểm di tích ở khu phố cổ Hội An. Nhiều công ty, hướng dẫn viên “lách” không đưa khách vào di tích thì không được, điều này gây thiệt thòi cho du khách, siết chặt việc này hoàn toàn đúng” - ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, khu phố cổ Hội An có những điểm đặc biệt mà nơi khác không có. Nhiều người đến Hội An chỉ vì muốn thưởng thức “cái gì đó rất khác biệt”, còn nếu họ không đi vào các di tích nhưng phải bỏ ra 80.000 đồng để mua vé thì thật sự không hợp lý.

Bán vé là quan trọng nhưng không phải số 1

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, cho hay trước khi trở thành điểm du lịch thì TP Hội An là một điểm văn hóa, di sản văn hóa. Chính những giá trị văn hóa đã thu hút, mời gọi du khách tìm đến để Hội An trở thành điểm đến trong toàn bộ quá trình phát triển du lịch của đất nước và của riêng TP Hội An. Điểm xuất phát của du lịch TP Hội An bắt đầu từ khu phố cổ, từ các giá trị văn hóa, do đó khi ứng xử với Hội An là phải ứng xử với một di sản văn hóa rồi mới nói đến việc ứng xử với một điểm đến du lịch.

Du khách đến giao lưu tạo ra thứ văn hóa rất đặc biệt ở Hội An, nếu tách người dân Hội An ra khỏi du khách vì một mục đích nào đó sẽ thất bại. Phương án bao giờ cũng có cái chặt chẽ và không chặt chẽ. Thực tiễn mới là bài toán mà bản thân chúng ta rút kinh nghiệm. Ông NGUYỄN SỰ, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An

Ông Sự cho biết việc bán vé tham quan khu phố cổ Hội An có từ gần 30 năm trước. Qua nhiều lần thay đổi, phương án cũng không có gì thay đổi. Mọi du khách khi đến Hội An tham quan phải mua vé, bất kể là người Việt Nam hay người nước ngoài. Tuy nhiên, lâu nay việc bán vé chỉ theo đoàn, theo tour, còn du khách đi lẻ chỉ khuyến cáo mua vé chứ không bắt buộc.

“Khách đi theo đoàn phải mua vì du khách đã chi tiền vé tham quan Hội An trong tour nhưng một số đơn vị lữ hành hoặc hướng dẫn viên không mua vé, để du khách đi lung tung. Điều đó gây thiệt thòi cho du khách, làm cho du khách càng không hiểu Hội An. Do đó, việc kiểm tra quyết liệt để xử lý những đoàn khách do hướng dẫn viên dẫn đi chui dứt khoát phải làm” - ông Sự nói.

Theo ông Sự, khu phố cổ Hội An là di tích sống, khác hoàn toàn với Mỹ Sơn, Huế… Việc bán vé là quan trọng nhưng không phải số 1, mà quan trọng là việc giữ gìn di sản. Làm sao để người dân sống bên trong hưởng lợi từ di sản, để họ giữ gìn, còn bán vé là việc phải làm để góp phần trùng tu di tích.

“Anh em khi làm hơi vội, lẽ ra phải lấy ý kiến của người dân, của các đơn vị lữ hành, họp báo, khi đã chín rồi công bố. Phương án thì rất dài nhưng khi nói ra cắt ngắn lại, dẫn đến người ta hiểu lầm. Thực ra bán vé không có vấn đề gì mới. Tôi tin rằng anh em sẽ lắng nghe, điều chỉnh cho phù hợp” - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An nhận định.

Không tính chuyện dựng barie buộc “ai vào khu phố cổ phải mua vé” Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay TP không tính chuyện dựng barie buộc “ai vào khu phố cổ phải mua vé”. Việc bán vé cho du khách không mới, TP đã bán vé tham quan khu phố cổ gần 30 năm trước. Phương án mới nhằm nhận diện khách đoàn, khách lẻ và người dân từ xa để phân luồng hợp lý. “Đây mới chỉ là phương án, còn phải họp với người dân, doanh nghiệp để nghe ý kiến và điều chỉnh, chứ chưa thống nhất vấn đề gì. Khu phố cổ Hội An bây giờ quá chật chội, đông đúc, ồn ào… nên cần phải sắp xếp lại, nếu không du khách sẽ rời bỏ Hội An. Mục đích là như vậy, không phải chuyện “tận thu” bán vé” - ông Sơn giải thích.

