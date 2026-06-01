Thu hồi chứng nhận 'Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo' của ông Nguyễn Tiến Nam

Theo đó, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 02/TB-BTC ngày 25/5/2026 về việc thu hồi Giấy chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" đã cấp cho ông Nguyễn Tiến Nam (trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội).

Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" đã cấp cho ông Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: Đức Sơn

Theo nội dung thông báo, quyết định được đưa ra căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Diễn đàn Quốc gia "Văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập"; Quy chế xét chọn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác nhân đạo và hoạt động cộng đồng; đồng thời sau khi rà soát hồ sơ, thông tin liên quan đến việc xét tặng Giấy chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo".

Thông báo nêu rõ, Ban Tổ chức quyết định thu hồi Giấy chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo" đã cấp cho ông Nguyễn Tiến Nam.

Về lý do thu hồi, văn bản cho biết: "Do phát hiện nhận thấy ông Nguyễn Tiến Nam đã có những hoạt động trái quy định của pháp luật".

Như Báo Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (SN 1958, trú tại xã Bình Minh, TP Hà Nội) - chủ cơ sở chữa bệnh bằng nước ở thôn Đìa, xã Bình Minh cùng 7 người liên quan để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Tiến Nam nhận chứng nhận "Gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo". Ảnh: Facebook Nguyễn Tiến Nam

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018, dù không có chuyên môn hay giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, Nguyễn Tiến Nam vẫn tự nhận có thể chữa "bách bệnh" bằng nước ion kiềm. Nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video quảng cáo chữa khỏi cả những bệnh nan y nhằm thu hút bệnh nhân.

Khi người bệnh đến cơ sở, Nam thu 200.000 đồng/người/ngày tiền "điều trị", người nhà đi cùng bị thu 100.000 đồng/ngày. Với người không đến trực tiếp, các đối tượng tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm giá từ 3-40 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động lừa đảo lên tới gần 100 tỷ đồng.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã có loạt bài về việc tự ý "mổ" u cho người dân đến cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam với nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về quy định khám chữa bệnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dân.