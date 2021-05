Thông tin mới nhất vụ chó Pitbull cắn chết người tại Long An

Nạn nhân bị chó Pitbull cắn chết ở Long An, nhưng không rõ lai lịch. Hiện cơ quan công an phát thông báo tìm người nhà nạn nhân.

1 trong 2 con chó Pibull hiện đang nhốt tại nhà

Trưa 22/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Phạm Thanh Tâm (Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc chó Pitbull cắn chết 1 người và làm 1 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 23h30 ngày 20/5, anh H.T.H (37 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) dẫn 2 con chó Pitbull nặng hơn 52kg và 30kg đi đến ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (gần KCN Hòa Bình) uống cà phê.

Tại đây, anh H. gặp 1 người bạn (chưa rõ lai lịch) và xảy ra tranh cãi. Lúc này, hai con chó xông vào cắn người bạn của anh H. Anh H. cố gắng can nhưng cũng bị chó tấn công.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường đưa cả 2 người đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, người bạn của anh H. đã tử vong. Anh H. bị thương với nhiều vết cắn ở vùng mặt, đầu và hai cánh tay.

Theo một nguồn tin, sau khi sự việc xảy ra, một trong hai con chó đã bị tiêu diệt. Con còn lại được thân nhân anh H. đưa về nhà nhốt lại.

Công an huyện Thủ Thừa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

“Nam thanh niên bị chó Pitbull cắn tử vong không có giấy tờ tùy thân và không ai biết lai lịch. Hiện cơ quan công an đang phát thông báo tìm thân nhân nạn nhân" – đại tá Phạm Thanh Tâm thông tin với Tiền Phong.

Đại tá Phạm Thanh Tâm cho biết thêm, hiện vụ việc đang được Công an huyện Thủ Thừa thụ lý.

Về vụ việc này, luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn LS TPHCM) phân tích: Về trách nhiệm dân sự thì theo Điều 603 (khoản 1) Bộ Luật Dân sự 2015, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư Tuấn cho rằng nếu chủ nuôi dẫn chó ra nơi công cộng, không thực hiện các quy định về đeo rọ mõm, xích khoá... dẫn đến chó cắn chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với "Tội vô ý làm chết người” theo khoản 1, điều 128 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

“Chủ nuôi chó Pitbull bị buộc phải biết rằng con chó Pitpull của mình to, cao, vạm vỡ và nặng bằng một người trưởng thành hoàn toàn có khả năng gây sát thương cho người khác nhưng không có biện pháp phòng ngừa (rọ mõm, xích lại...) và quá tự tin khi cho rằng con chó mình nuôi không tấn công người khác” – Luật sư Trương Văn Tuấn nêu ý kiến.

Có theo luật sư Nguyễn Thành Công (Hãng luật Đông Phương Luật), nếu con chó Pitbull được cơ quan nhà nước cảnh báo, có giấy tờ chứng minh việc cảnh báo (đó là chó dữ, không được thả rông"...) mà chủ nuôi vẫn để chó đi ra ngoài, không có sự bảo hộ nào, để chó cắn chết người thì có thể bị truy cứu truy cứu hình sự tội "Vô ý làm chết người".

“Trường hợp chủ chó Pitbull chủ động, sai khiến chó tấn công người mà nạn nhân chết thì có thể truy cứu tội giết người”, luật sư Nguyễn Thành Công nêu ý kiến.

