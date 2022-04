Thời tiết đầu tuần: Nắng nóng xuất hiện ở khắp 3 miền, có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (25/4) đến ngày 28/4, ở Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Ở phía Tây nắng nóng gay gắt hơn ở đồng bằng Bắc Bộ.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 25/4 đến ngày 28/4 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các khu vực trên cả nước từ chiều tối đến đêm đề phòng xuất hiện mưa rào và dông, lưu ý mưa đá, lốc, sét.

