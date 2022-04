Miền Bắc và miền Trung hứng đợt nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng bắt đầu tăng nhiệt và lan rộng ra nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nhiệt độ trên 39 độ C.

Miền Bắc và miền Trung hứng đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2022. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/4), nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang tăng dần.

Dự báo, ngày hôm nay (23/4), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ ngày 24-27/4 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25-27/4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Từ ngày 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Khu vực Hà Nội từ ngày 25-26/4, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Ngoài ra, từ nay (23/4) đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

