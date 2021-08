Thời tiết đầu tuần: Nắng nóng quay lại miền Bắc, miền Nam gia tăng mưa

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 07:00 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (2/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; trưa chiều có lúc tạnh ráo, đan xen khoảng nắng. Từ ngày 3/8 trở đi, nắng nóng quay lại miền Bắc.

Khu vực Trung Bộ do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên thời tiết trong tuần tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo, nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng thời kỳ từ ngày 4-5/8, chiều và tối mưa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

