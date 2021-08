Đường phố ở Thái Nguyên ngập như sông, cây ngã đổ khắp nơi sau trận mưa lớn kèm dông lốc

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 14:50 PM (GMT+7)

Mưa lớn đi kèm với dông lốc gây ngập úng và thiệt hại nhiều về tài sản của người dân ở TP. Thái Nguyên.

Đêm qua và sáng nay (1/8), mưa lớn đã trút xuống nhiều nơi ở Thái Nguyên gây ngập úng cục bộ một số điểm trong khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên. Mực nước dâng từ 10-40cm tại một số đoạn trên trục đường Lương Ngọc Quyến, đoạn cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đường Minh Cầu… Đáng chú ý, đi kèm với mưa lớn còn có dông lốc.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.Thái Nguyên ngập sâu. Ảnh FB Thái Nguyên.

Thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Thái Nguyên cho thấy, mưa lớn kèm dông lốc chưa gây thiệt hại về người nhưng đã khiến 35 hộ dân bị nước tràn vào nhà, ngập khoảng 10-40cm; 4 hộ dân bị tốc mái; gãy đổ khoảng 50 cây xanh đô thị, 2ha ngô; 10m tường rào Trường THCS Tân Long cũng sập…

UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP.Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các phường, xã và Ban Quản lý Dịch vụ công ích đô thị TP.Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Nước dâng cao kéo theo những bọc rác thải nổi bồng bềnh. Ảnh FB Thái Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa dông này do miền Bắc đang ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ lên đến 5.000m hoạt động mạnh. Từ nay (1/8) đến ngày 2/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Nhiều ô tô bị ngập, chết máy không di chuyển được đã phải gọi xe cẩu đến giải cứu. Ảnh FB Thái Nguyên.

Nước mưa tràn vào nhiều nhà dân gây hư hỏng một số đồ đạc. Ảnh FB Thái Nguyên.

Có chỗ nước ngập đến 40-50cm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh FB Thái Nguyên.

Đi kèm với mưa lớn là dông lốc mạnh. Trong ảnh là một chốt kiểm dịch trên địa bàn TP. Thái Nguyên bị gió lốc gây hư hỏng. Ảnh FB Thái Nguyên.

Một ô tô con đỗ tại trụ sở Công an phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên) bị một mảng tường rơi trúng gây hư hỏng nặng. Ảnh FB Thái Nguyên.

Nhiều cây xanh trên đường phố cũng bị gió lốc quật đổ. Ảnh Báo Thái Nguyên.

Biển quảng cáo cỡ lớn cũng hư hỏng do bị gió lốc làm hư hỏng. Ảnh Báo Thái Nguyên.

