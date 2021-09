Thời tiết đầu tuần: Miền Trung mưa lớn hậu bão Côn Sơn, miền Bắc có nắng

Thứ Hai, ngày 13/09/2021 06:45 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (13/9), các tỉnh Bắc Bộ ban ngày trời có mưa rào vài nơi, sau đó đan xen các khoảng nắng; đêm và sáng có mưa vài nơi, trời dịu mát. Kiểu thời tiết này còn kéo dài vài ngày tới ở miền Bắc.

Khu vực Trung Bộ, hôm nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ cơn bão số 5 Côn Sơn, các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Từ nay đến ngày 14/9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Từ ngày 15/9 trở đi, mưa hầu hết giảm nhanh ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ; ban ngày có các khoảng nắng đan xen.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong tuần do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên thời tiết có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

