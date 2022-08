Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc vào thu, miền Nam mưa to về chiều tối

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 07:19 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/8), các tỉnh Bắc Bộ buổi sáng có mưa rải rác, trưa chiều có khoảng nắng, chiều tối đến đêm lại có mưa dông rải rác. Từ ngày 9-10/8, nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn tuy nhiên không quá gay gắt, đan xen vào đó là những cơn mưa bất chợt, kiểu thời tiết đặc trưng của mùa thu ở miền Bắc (miền Bắc lập thu ngày 7/8).

Từ ngày 11/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông rải rác.

Tại miền Trung, hôm nay (8/8), trời có mưa rào và dông rải rác. Ngày 9-10/8, nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn, đan xen các khoảng mưa. Ngày 11/8, phía Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to; phía Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối đến đêm có mưa dông rải rác.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay (8/8) đến ngày 9/8, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhất là về buổi chiều và tối, ban ngày có khoảng nắng đan xen. Từ ngày 10-11/8, mưa giảm chỉ còn xuất hiện rải rác về chiều tối, ngày nắng.

