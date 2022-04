Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc mưa rét, miền Nam ngày nắng

Thứ Hai, ngày 18/04/2022 06:56 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/4), không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến hầu hết miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ ngày 19-20/4, mưa giảm chỉ còn rải rác ở một số nơi thuộc vùng núi, trưa chiều tạnh ráo, trời nhiều mây. Từ ngày 21/4, nắng quay trở lại vào trưa chiều ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Từ nay đến ngày 19/4, ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C; ở Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C.

Phía Trung Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay và ngày 19/4 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 20/4, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Từ Nam Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên, Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

