Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc sắp hứng đợt rét cực sâu, miền Trung chấm dứt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/11) và ngày mai (20/11), thời tiết các tỉnh Bắc Bộ trời ít mưa, ngày có nắng ấm. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 21/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa ẩm. Từ đêm 21, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Đây được đánh giá là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đến giờ và kéo dài trong nhiều ngày. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 13-15 độ C, cao nhất cũng không vượt quá 22 độ C (trời rét cả ngày). Riêng vùng núi nhiệt độ thấp nhất 8-12 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C (rét đậm, rét hại), có khả năng xuất hiện băng giá.

Tại miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ thời tiết khá tương đồng với miền Bắc khi những ngày cuối tuần ít mưa, trưa chiều hửng nắng.

Còn tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa to nhiều ngày qua cũng bắt đầu hoạt động yếu dần. Ngày 19/11, mưa còn tiếp diễn ở một số nơi, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm/12h. Từ ngày 20/11, các khu vực trên giảm mưa, ngày nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến ban ngày có mưa nắng đan xen, từ chiều tối đến đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

