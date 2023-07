Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc sắp có mưa to, nắng nóng diện rộng kết thúc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/7), nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 15/7, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ. Thời tiết ban ngày có nắng, khi mưa chưa xuất hiện thì trời oi bức, chiều tối đến đêm xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Tại miền Trung, hôm nay (14/7), khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 15/7, riêng tỉnh Thanh Hóa hết nắng nóng, còn khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng tuy nhiên nhiệt độ cao nhất giảm dần xuống ngưỡng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết ban ngày có mưa nắng gián đoạn, chiều tối dễ xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

