Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc nắng nhẹ, miền Trung mưa lớn tiếp diễn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (6/1) đến cuối tuần (8/1), thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rào và dông rải rác; từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Từ đêm 7/1, mưa lớn tại Trung Bộ giảm dần.

Tây Nguyên từ nay (6/1) đến tối 7/1 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 7/1, mưa to giảm dần.

Nam Bộ hôm nay trời có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 7/1, mưa giảm, trời phổ biến nhiều mây.

